الاحتلال يهدم بركسات وحظيرة أغنام بمنطقة جبل قرنطل في أريحا

أريحا /PNN- هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، بركسات وحظيرة أغنام في منطقة جبل قرنطل في ضواحي مدينة أريحا، بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر في الصليب الاحمر الدولي بأريحا، أن البركسات وحظيرة الأغنام تعود للشقيقين يوسف، ومحمد سالم عوده اكتيفات.

وقال مسؤول ملف المساعدات في محافظة أريحا والاغوار صباح أبو راشد، إن سلطات الاحتلال تستهدف بشكل شبه يومي المواطنين والمزارعين والبدو في تلك المناطق لحملهم على الرحيل عنها.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت امس الثلاثاء، بركسات وحظائر اغنام لمواطنين في بلدة الجفتلك شمال اريحا في الاغوار الفلسطينية.