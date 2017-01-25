نتنياهو يشترط الاعتراف بيهودية إسرائيل للتفاوض حول اتفاق سلام

تل ابيب /PNN- اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والسيطرة الاسرائيلية الكاملة على كافة المناطق ما بين نهر الاردن والبحر المتوسط، للتفاوض حول اتفاق سلام.

وقال نتنياهو، خلال جلسة الكنيست، بحسب ما نقلته الإذاعة الاسرائيلية، إن “هناك مبدأين اساسيين للتفاوض مع الفلسطينيين حول اتفاق سلام، وهما اعتراف فلسطيني بدولة اسرائيل كدولة للشعب اليهودي،

وسيطرة أمنية اسرائيلية كاملة على كافة المناطق ما بين نهر الاردن والبحر المتوسط”.

وأضاف أن “هذين المبدأين لا يمكن لإسرائيل التنازل عنهما”.

وادعى نتنياهو أن “النشاط الاستيطاني الاسرائيلي ليس هو لب النزاع مع الفلسطينيين، كما ان النزاع ليس السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.