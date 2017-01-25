بلدية جباليا النزلة تبحث تطوير مركز خدمات الجمهور‎

جباليا/PNN-عقدت بلدية جباليا النزلة حلقة نقاش مركزة مع مدير شركة إفكتس للاستشارات والتطوير ناهض عيد من أجل تحسين وتطوير أداء مركز خدمات الجمهور.

وحضر الحلقة كل من رئيس البلدية عصام جودة ومديرها يوسف خلة ورئيس قسم الجباية أشرف الزين ونائب رئيس مركز خدمات الجمهور محمد حمودة، ورئيس قسم الحاسوب سالم جودة.

وقال رئيس البلدية إن مركز خدمات الجمهور استحدث قبل عامين ونصف من أجل تسهيل إنجاز معاملات الجمهور، في إطار سعي البلدية لكسب رضا المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم بأقل وقت ممكن، يدويا وإلكترونيا وفق أنظمة الجودة ومتطلباتها.

ودار نقاش مطول مع السيد ناهض عيد حول تطوير العمل بالمركز وتحسين أدائه، ودراسة نقاط القوة والضعف في الأداء بما يحقق سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات في موعدها المحدد.

وكذلك درست البلدية مع الخبير الاستشاري أفكار وآليات للرد على استفسارات وطلبات وشكاوى المواطنين بما يحقق النزاهة ويعزز الشفافية ويكسب رضا الجمهور ويترك انطباعا إيجابيا عن الخدمات المقدمة.

وخلص اللقاء إلى وضع تصور عام لتطوير مركز خدمات الجمهور والاتفاق على عقد جلسات معمقة أخرى من أجل الوصول إلى حالة مثلى في التعامل مع المواطنين وإنجاز معاملاتهم بأقصر وقت ممكن.