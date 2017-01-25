الشرطة وجامعة القدس يوقعان مذكرة تفاهم‎

بيت لحم/PNN- وقع السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة و أ.د عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس اليوم، مذكرة تعاون لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات.

وذكر بيان صحفي مشترك، ان الاتفاقية وقعت في حرم الجامعة الرئيسي والتي شملت التبادل المعرفي والتكنولوجي والبرامج الاكاديمية والتدريبية، بالاضافة الى تبادل الدراسات والاحصائيات والانشطة المختلفة، والاستفادة المتبادلة من البنية التحتية والادارية والفنية المتوفرة لدى الطرفين في مجال التدريب وصقل المهارات وبناء القدرات .

وشملت الاتفاقية ايضا التعاون المشترك في تطوير الكوادر الادارية والفنية من خلال البرامج الاكاديمية والتدريبية والدراسات العليا وتطوير المناهج واستحداث البرامج التدريبية والاكاديمية .

وأكد سيادة اللواء عطا الله، أن الشرطة تتبنى استراتيجية قائمة على الشراكة مع كافة شرائح المجتمع لتحقيق الأمن، وذلك لخلق جيل يتمتع بثقافة أمنية وقانونية عالية، ما يهدف إلى تعزيز الدور الأمني الحديث والمعاصر.

و أشاد أ.د عماد ابو كشك بالدور المهم الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في سبيل حماية المواطنين وتوفير الأمن والأمان، مؤكدا أن مذكرة التفاهم تندرج في سياق التعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسة الامنية، وشرح أ.د ابو كشك عن جامعة القدس وبرامجها والتحديات التي تواجهها نتيجة الموقع المهم في مدينة القدس .

واشار البيان، ان الشرطة وجامعة القدس تبادلا في نهاية توقيع المذكرة دروعا تقديرية.