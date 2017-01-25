عريقات يسلم مساعدات مالية للمؤسسات والمدارس والطلبة في اريحا والاغوار

اريحا/PNN-قام الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المجلس التشريعي صباح اليوم الاربعاء بتسليم مساعدات مالية لتنفيذ مشاريع تاهيل وترميم مؤسسات في مدينة اريحا وقرى المحافظة ، وكذلك مساعدات مالية الى عدة طلاب محتاجين من طلاب و طالبات الجامعات .

فقد حصل مجلس قروي فصايل على مساعدة مالية لترميم المجلس وتاثيثه ، كما تسلم نادي شباب اريحا الرياضي الاجتماعي مساعدة لترميم وتاثيث قاعة فيصل الحسيني .

وتسلمت ادارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات ومدرسة سيرا مساعدات مالية لتركيب العاب خارجية في الساحات الخارجية ، كما تم اكمال تركيب كاميرات مراقبة لمدرستي الزبيدات ومرج نعجه