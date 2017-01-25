كم ساعة ينام الشعب الروسي

أجرى فريق دولي من العلماء دراسة حول متوسط عدد ساعات النوم لدى عدة دول، منها روسيا، حيث استخدمت بيانات تم جمعها على مدى 6 سنوات.

وأجريت الدراسة مع خبراء من الولايات المتحدة وأستراليا، على نشاط تبادل البيانات في الشبكة العنكبوتية، حيث تم جمع معلومات ما بين عامي 2006 و2012.

ووفقا للإحصاءات، ينام السكان الروس 9 ساعات و20 دقيقة. عادة يبدأ السكان الروس يومهم في الـ8 صباحا وينتهي في تمام الـ11 ليلا. وأقل الشعوب نوما هم اليابانيون، حيث ينامون 7 ساعات و16 دقيقة، بينما احتل سكان الأرجنتين المرتبة الأولى بين أكثر شعوب العالم نوما بوقت وقدره 10 ساعات و16 دقيقة.

وقد لاحظ العلماء أن هناك نقص في مدة النوم في أوروبا، بينما يلاحظ زيادتها في شرق آسيا. وتعليقا على هذه الدراسة، يقر الباحثون أن البيانات أخذت من مختلف البلدان والتي لا تشمل نفس عدد المناطق والتي التي يمكن أن تؤثر على النتيجة النهائية.

والجدير بالملاحظة أنه ليس كل من ينهي نشاطه على الشبكة العنكبوتية يخلد إلى النوم مباشرة.