نادي قلقيلية الاهلي يعلن عن البدء بدورات تدريبية مجانية خلال الشهر القادم

قلقيليه/PNN-اعلن مركز مصادر التنمية الشبابية في نادي قلقيلية الأهلي عن البدء للتسجيل في عدد من الدورات المجانية الجديدة خلال الشهر القادم ( شباط ) . وستشمل الدورات في عدة برامج منها برنامج الصحافة والإعلام وسيشرف عليه المدربة ازهار الجدع وبرنامج تكنولوجيا المعلومات يشرف عليه المدربة وعد حواري وبرنامج التوظيف تشرف عليه المدربة ميساء ابو صدغ وبرنامج القيادات الشابة يشرف عليه المدرب محمد منصور. والدورات التي سينظمها مركز المصادر هي دورة الروبوت الآلي ودورة لنتحدث اللغة الإنجليزية والتي سيتم المباشرة بها مع بداية شهر شباط كل يوم سبت وللفئة العمرية من ( 14 – 16 ) سنه ولكلا الجنسين وستكون في مقر نادي قلقيلية الأهلي . اما الدورة الثالثة بعنوان قادة التغيير والي ستبدأ بتاريخ 11/2/2017 وتنتهي بتاريخ 15/2/2017م وستكون للفئة العمرية من ( 18-29 ) سنة ولكلا الجنسين وستكون بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة وستعطى الدورة في مقرها في المدينة. والدورة الرابعة بعنوان مهارات التوظيف من تاريخ 19/2/2017 ولغاية 23/2/2017م في مقر النادي الأهلي للفئة العمرية من ( 18 – 29 ) سنة. والدورة الأخيرة بعنوان ورشة تعمل من تاريخ 26/2/2017 في مقر النادي الأهلي للفئة العمرية من ( 18 – 29 ) سنة ايضاً.

وتأتي جميع هذه الدورات ضمن البرامج التي ينفذها مركز مصادر التنمية الشبابية بنادي قلقيلية الأهلي ضمن مشروع الشراكة مع الشباب المنفذ بالتعاون مع مؤسسة (IREX) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. (USAID) .

وقال مدير النادي الأهلي ومنسق مشروع الشراكة مع الشباب ربيع عرباس ان هذه الدورات تأتي ضمن البرنامج الجديد ولذي سيستمر للأشهر الأربعة القادمة علما بان جميع الدورات مجانية ، وطالب عرباس جميع الأشخاص المعنيين بالتسجيل متابعة موقع النادي الأهلي على الإنترنت وصفحة الفيس بوك وصفحة مركز مصادر التنمية الشبابية – نادي قلقيلية الأهلي حيث ان المقاعد محدودة لكل برنامج.