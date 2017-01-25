تفاصيل هامة حول المنخفض الجوي:منخفض عميق وتوقعات بتساقط الثلوج على المرتفعات

رام الله/PNN – قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن البلاد تتأثر الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الامطار اعتباراً من ساعات المساء والليل.

وبينت الارصاد، ان انخفاضا أخر يطرأ يوم الجمعة، لتصبح درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، قبل ان تخفض أكثر خلال يوم السبت المقبل.

وأشارت الارصاد أن الجو يوم السبت سيكون شديد البرودة، ويتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر.

من جانبه، أشار موقع طقس العرب، أن منطقة بلاد الشام تتأثر بمنخفض جوي مُرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة وذلك ابتداءً من ليلة الخميس الجمعة ويمتد حتى فجر الأحد.

وفي التفاصيل، قال الموقع إن مناطق عديدة وهامة من القارة الأوروبية تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو كافةً يجلب الاستقرار إليها، وعلى إثر ذلك تندفع كتلة هوائية شديدة البرودة من غرب روسيا إلى شرق البلقان وثم تركيا ولاحقاً إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وتبدأ درجات الحرارة الخميس رحلة انخفاضها التدريجي والملموس، مقارنة بالأربعاء الدافىء نسبياً، وتعبر جبهة هوائية أولى تابعة لهذا المنخفض الجوي بحيث يشتد وينتظم الهطول المطري.

وتستمر الأجواء نهار الجمعة، باردة وعاصفة مع هبوب نشط إلى قوي للرياح الغربية، وماطرة على فترات، تترافق أحياناً بالعواصف الرعدية والبَرَد، ومع ساعات المساء تتدفق إلى المملكة تيارات هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة.

حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها وبشكل ملموس، وتتحوّل الهطولات المطرية إلى ثلوج فوق المناطق التي ترتفع أكثر من 1000 متراً عن سطح البحر.