القبض على شخصين بتهمة تخريب موقع اثري قرب عرابة

جنين/PNN- ألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على شخصين بتهمة تخريب موقع اثري قرب بلدة عرابة جنوب جنين.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والأعلام في الشرطة، أن فرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة تلقى معلومات حول قيام شخصين بالتخريب والاعتداء على موقع اثري في أحد الخرب الأثرية بالقرب من

بلدة عرابة، وعلى أثره تحركت قوة من الفرع إلى المكان وبالكشف عليه تبين وجود أعمال تجريف وحفر في الخربة المذكورة وتم ضبط الشخصين المذكورين في المكان .

وأضاف البيان، أن الشخصين أفادا بقيامهما بأعمال الحفر والتجريف في المكان، بهدف استصلاح الأرض دون اخذ التراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه تم إحالة الشخصين المذكورين إلى جهة

الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولا.