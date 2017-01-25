مركز معاً يختتم دورة تدريبية في مجال الزراعة البيئية

جنين/PNN – اختتم مركز العمل التنموي / معاً في مركز الزراعة المستدامة – بيت قاد/ جنين مؤخراً، دورة تدريبية مختصة حول الزراعة البيئية بلا مدخلات كيماوية لمدة 5 أيام بمشاركة 18 مشارك ومشاركة من المهندسين الزراعيين في المحافظات الوسطى والشمالية.

اشرف على التدريب خبير الزراعة البيئية المهندس سعد داغر، وقد تضمن 25 ساعة تدريبية عملية ونظرية حول مفهوم الزراعة البيئية ومبادئها وأهميتها كجزء من الموروث الزراعي الفلسطيني المتبع منذ ألاف السنين، هذا بالإضافة إلى تقنيات الزراعة البيئية في الحقل المفتوح والبيت البلاستيكي، وإقامة المدارس الحقلية وتدريب المزارعين.

وقد تم تنفيذ الدورة كجزء من مشروع تحسين ربحية المزارعين الصغار في المناطق المستهدفة برقين وقباطية وكفر دان، ضمن برنامج AMENCA 3 بالشراكة بين مركز معاً ومؤسسة أفيدا الأسترالية ومعهد الشراكة المجتمعية /جامعة بيت لحم والجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال ” أصالة “، وبدعم من الحكومة الأسترالية.