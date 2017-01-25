بالفيديو:الاحتلال يعدم فلسطينيا شرق رام الله بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

رام الله/PNN – اعدمت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا مجهول الهوية، جراء اطلاق النار عليه قرب معاليه مخماس شرق رام الله بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس واصابة مستوطنين بالهلع.

وزعمت المصادر العبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني، بعد محاولته تنفيذ عملية دهس، قرب مستوطنة “آدم” المقامة على أراضي قرية جبع شرق مدينة رام الله، مما أدى إلى استشهاده.

وكان قد اصيب شاب فلسطيني، مجهول الهوية، جراء اطلاق النار عليه قرب معاليه مخماس شرق رام الله بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس واصابة مستوطنين بالهلع.

وقالت مصادر إسرائيلية ان سائق فلسطيني اصيب باطلاق النار عليه بالقرب من مستوطنة “كوخاف يعقوب” شرق رام الله بعد محاولته دهس عدد من المستوطنين.

وأفادت المصادر العبرية، أن “قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني مما أدى إلى إصابته بصورة حرجة بعد محاولته تنفيذ عملية دهس شرق مدينة رام الله”.

ولفتت المصادر، إلى عدم وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

يتبع …