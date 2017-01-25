الكشف عن لوحات تسجيل المركبات الفلسطينية الجديدة

رام الله/PNN – مع مطلع شهر آذار المقبل على ابعد تقدير، من المتوقع أن يبدأ إصدار لوحات تسجيل المركبات بآلية جديدة، لن تختلف كثيرا عن المعمول بها في الوقت الراهن. وسيطال التغيير فقط المركبات الحديثة التي سيتم تسجيلها لأول مرة لدى وزارة النقل والمواصلات، في حين أن المركبات المسجلة ستبقى بذات اللوحات القديمة.

وبين مدير عام سلطة التراخيص في وزارة النقل والمواصلات فاروق عبد الرحيم، أن اللجوء لآلية جديدة سببه فني بحت ونابع عن حاجة لدى وزارته.

وأشار إلى “ضرورة إصدار تصنيفات جديدة تتيح لنا تسجيل الأعداد الكبيرة من المركبات التي تصل دوائر السير في المحافظات، لأن الأرقام التسلسلية (92،93،…..98) انتهى التسجيل تحتها في غالبية المحافظات خصوصا رام الله والبيرة”.

وستحمل اللوحات الجديدة في الجهة اليمنى حروفاً حسب نوع المركبة (خصوصي، تجاري، معدات ثقيلة، دراجات نارية، سيارات حكومية، سيارات دبلوماسية)، إضافة لرقم في يسار اللوحة يبين المحافظة التي تتبع لها المركبة.

فإن وضع من الجهة اليمنى للوحة أحرف تبدأ بالانجليزية من حرف (A) مروراً بكل الأحرف التي توصلك إلى حرف (M) فاعلم أن هذه اللوحة يعود نوعها إلى المركبات الخاصة، بينما المركبات التجارية فتتضمن الأحرف تبدأ بحرف (N) وصولاً إلى حرف ( T).

ووفق التصنف النوعي للمركبات، ، فإن الجرار الزراعي يحمل الحرف (V)، بينما حصلت المهدات الهندسية الزراعية على الحرف ( W)، بينما الدراجات النارية على الحرف (y).

وقد جاءت هذه الخطوة بتحديد آلية جديدة لتسجيل لوحات المركبات، وذلك لتوضح للمواطنين المحافظة التي تتبع لها المركبة ونوعية استخدامها، حيث سيتم تطبيق هذا الآلية من قبل وزارة النقل والمواصلات خلال الفترة الزمنية القادمة ولم يتم تحديدها بعد.