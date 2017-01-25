البرغوثي: الهبة الجماهيرية انتفاضة تحت الرماد

رام الله/PNN – وصف الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الحالة الفلسطينية الراهنة على أنها تمثل “انتفاضة تحت الرماد” تشتعل تارة وتركد تارة أخرى، مستعرضاً دلائل عديدة على ذلك في أوج اندلاع الهبة الجماهيرية التي نجمت بسبب حالة الرفض والاحباط العام للواقع المعاش وما أفرزه اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من اجراءات أدت الى تفاقم الأوضاع الداخلية الفلسطينية لاحقاً.

وجاءت تصريحات البرغوثي خلال انعقاد مائدة أوراد الماراثونية بعنوان:” مراجعة قضايا الرأي العام الفلسطيني للعام 2016 ودلالاتها للمستقبل” بمشاركة أحد عشر متحدثاً استعرض كل واحد منهم قضية أو أكثر تطرقت لها استطلاعات الرأي العام التي أجراها أوراد خلال العام المنصرم.

وشدد البرغوثي على أهمية استطلاعات ودورها في توصيف الحالة السياسية والمجتمعية والاقتصادية بعلمية ودقة تفتح المجال لتفكير صناع القرار بشكل موضوعي، مطالباً بضرورة تركيز استطلاعات الرأي على دراسة أثر اتفاق أوسلو على الفلسطينيين بمختلف القضايا.