هزة أرضية خفيفة تضرب الأراضي الفلسطينية

اريحا/PNN-قال مواطنون، إن هزة أرضية خفيفة شعر بها السكان في أنحاء البلاد، قرابة الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأبلغ مواطنون، بأنهم شهروا بالهزة، فيما قالت تقارير إن مركز الهزة قرب جزيرة كريت وأن قوتها 5.6 درجات على سلم ريختر.

ولم يصدر معهد رصد الزلازل أي تعقيب كما أنه لم يسجل حدوث إصابات أو أضرار جراء الهزة.

وقال مواطنون إنهم شعروا بالهزة وأنها استمرت لثلاثين ثانية تقريبا.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مصر، أمس الثلاثاء بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر يناير الجاري.