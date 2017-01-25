” فتح شرق غزة ” تدين إصدار حماس أحكاماً ضد ثمانية من كوادر الحركة بغزة .

غزة/PNN – أدانت حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة إصدار محاكم أجهزة الأمن في قطاع غزة أحكاماً لمدد مختلفة على ثمانية من كوادر الحركة في قطاع غزة .

وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم، ندين ونستنكر بشدة الحكم الصادر من محاكم حركة حماس في غزة، بحق ثمانية من أبناء الحركة وكوادرها في القطاع بتهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، وفي ظل غياب القانون ومحاكم مشكلة من حزب سياسي وبشكل غير دستوري.

وأضافت الحركة، أن هذه الأحكام تعسفية وسياسية بامتياز، وتندرج في إطار الاعتقال السياسي، كما أنها تأتي في إطار استمرار المناكفات من قبل حماس ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ، وتعيق الجهود المبذولة لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية .

وطالبت الحركة، بالإفراج الفوري عن كافة عناصر حركة فتح وكل المعتقلين السياسيين داخل سجون أمن غزة.