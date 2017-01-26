الحرارة تحت الصفر ورياح وأمطار وثلوج

القدس/PNN – ذكرت أرصاد الاحتلال الجوية، صباح اليوم، أن الفرصة مهيأة الليلة لسقوط أمطار متفرقة في معظم فلسطين.

ووفق الأرصاد، فاليوم الخميس سيبدأ سقوط الأمطار في ساعات الظهر، وخاصة في المنطقة الجنوبية وقطاع غزة، كما سيطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، أما في ساعات الليل تمتد الأمطار لكل أرجاء فلسطين.

وأوضحت أن الجمعة المقبلة سيكون الجو عاصفاً وممطراً، وتصل سرعة الرياح لـ50 كـ/س، في حين تصل درجة الحرارة في القدس للصفر ودرجتين تحت الصفر في صفد.

وحذرت الأرصاد الجوية من حدوث سيول في المناطق المنخفضة مع سقوط ثلوج على جبل الشيخ وقمم جبال الجليل، ويتواصل سقوط الأمطار والثلوج حتى مساء السبت.

أما يوم الاحد، تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة، في حين أن الجو سيكون في حالة صقيع وشديد البرودة.