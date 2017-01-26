توغل محدود لجرافات ودبابات الاحتلال شرق القرارة

وبحسب المصادر المحلية فإن ثمانية آليات عسكرية إسرائيلية تضم أربع جرافتان وأربع دبابات انطلقت من مواقع “كيسوفيم” العسكرية على الشريط الحدودي شرق البلدة، وتوغلت لمسافة 150 متراً في أراضي المواطنين الزراعية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التوغل تتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وتقوم الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية وتضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.

يذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها.