الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من مدن الضفة ويزعم ضبطه لورشة تصنيع اسلحة بالخليل

محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية طالت تسعة مواطنين.

وبحسب المصادر المحلية والامنية فإن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين بينهم اسرى محررون من مدن نابلس وجنين وبيت لحم.

ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ماهر صلاح، والأسير المحرر نائل البشتاوي، وحذيفة أبو نعمة، وهو طالب في جامعة النجاح.

ومن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أسعد أبو خليفة، والأسير المحرر أحمد أسعد أبو خليفة.

واعتقلت قوات الاحتلال إياد المناصرة، ويوسف عزات، من مدينة بيت لحم المحتلة.

ومن جهة اخرى زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضبطه الليلة الماضية، ورشة لتصنيع الأسلحة في مدينة الخليل جنوب الضفة.

وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال أن قوات الجيش نفذت الليلة حملة واسعة النطاق في منطقة الخليل “ضبطت خلالها ورشة لتصنيع السلاح تضمنت ٨ مخارط لإنتاج الأسلحة والتي تم ضبطتها وإزالتها”.

وتابع أن هذه الحملة تأتي في إطار ما أسماه “المعركة المستمرة ضد حيازة الأسلحة وإنتاجها”.

وأوضح أن قوات جيش الدفاع الاسرائيلي أجرى و”الشين بيت” والحدود عملية واسعة النطاق للاستيلاء على ورشة أسلحة في الخليل.