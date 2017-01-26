حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي اعتبار من ساعات المساء والليل

وقالت دائرة الارصاد الجوية، إن الجو يكون يوم غد الجمعة غائماً وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق متوقع أن تكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ ساعة والبحر مائج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق متوقع أن تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، ويتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الأحد الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأه لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن تشكل الانجماد.