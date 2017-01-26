اسعار العملات: الدولار: 3.78/ اليورو:4.06 /الدينار:5.34/ الجنيه:0.20 40 دقيقة مضت أقتصاد 50 زيارة إقـــرا أيـضـا ... تراجع مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون ثاني 2017 18 ساعة مضت ضبط مواد تموينية فاسدة ومنتهية الصلاحية 18 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الخميس، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.78 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الأردني مقابل: 5.34 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-26 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest