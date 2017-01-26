مدرب سلتا فيجو يكشف سر التأهل على حساب ريال مدريد

ارجنتين/PNN- أبدى الأرجنتيني إدواردو بيريزو، المدير الفني لسيتا فيجو، سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي كأس الملك على حساب ريال مدريد أمس، الأربعاء، خلال مواجهة إياب ربع النهائي، مؤكدا أن الأداء الجماعي للاعبي فريقه وراء التأهل.

وخطف سلتا فيجو بطاقة العبور لنصف النهائي بعد تغلبه بإجمالي المواجهتين على الفريق الملكي بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي بفوزه (1-2) وتعادله إيجابيا أمس (2-2).

وقال بيريزو، خلال المؤتمر الصحفي، “كنا ندرك أننا سنعاني. ريال مدريد يجبرك على أداء مباراة بطولية في الدفاع، وعندما تتاح لك الفرصة للتسجيل، عليك اغتنامها فورا. أشكر الجماهير على دعمها، وعليهم أن يستمتعوا بهذا الفوز الكبير. والآن علينا التحضير للمستقبل بطموحات كبيرة”.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن “العصبية لعبت ضدهم خلال بعض الهجمات المرتدة”، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن كل ما حدث خلال اللقاء كان “رائعا”.

وقال في هذا الصدد “هذه هي شخصية الفريق الذي يبحث دائما عن الهجوم. يجب أن أهنئ اللاعبين، هذا هو انتصارهم. لا أريد التغطية بكلماتي على عظمة ما تحقق. اللاعبون هم أصحابه”.

وأردف “لم أرغب في المبالغة بالاحتفال بهذا الانتصار. اللاعبون قدموا أداءً مقنعا، هذا هو النجاح الكبير والنتيجة تعتبر كهدية للاعبي الفريق لأنهم مجموعة رائعة تدرك معنى الكرة الجماعية”.

المصدر: كووورة.