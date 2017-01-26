وقال زيدان في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: “أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة واللاعبين لعبوا بشكل جيد للغاية، لكننا في النهاية لم ننجح ونحصل على ما كنا نريده”.

وأضاف: “أنا سعيد بلاعبي فريقي لقد لعبنا وحاولنا بكل شئ، كل ما علينا فعله الآن هو الراحة والتفكير في المنافسات القادمة”.

وتابع زيدان: “لا نستطيع أن نلوم أحدًا على ما حدث اليوم، كلنا كفريق نشعر بخيبة أمل لعدم الحصول على الفوز والتأهل للدور المقبل”.

وواصل: “لدينا ميزة جيدة في الضربات المباشرة، لكننا لعبنا بشكل جيد اليوم وأزعجنا المنافس خاصة من الناحية التكتيكية”.

واختتم: “دائمًا أقول نفس الشئ، نحن قادرون على فعل كل شئ جيد، لست غاضبًا أو قلق اليوم، نحن نتألم للخروج من المسابقة ولا يوجد شئ أكثر من ذلك”.