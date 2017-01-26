برشلونة/PNN- استعاد النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم برشلونة الإسباني ذكريات الطفولة مع مثله الأعلى في الساحرة المستديرة.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة أثناء طفولته تجمعه بالنجم البرازيلي الآخر روبينيو مهاجم ريال مدريد السابق.

وكتب مهاجم برشلونة الحالي على الصورة: “مبروك يا مثلي الأعلى روبينيو”، وذلك بمناسبة احتفال الأخير ببلوغه 33 عامًا، اليوم الأربعاء.

ويلعب روبينيو حاليًا بصفوف نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، علمًا بأن الثنائي روبينيو ونيمار بدأا مشوار النجومية بقميص نادي سانتوس البرازيلي، قبل الانتقال إلى عملاقي الدوري الإسباني.

نيمار استمر ثلاثة أعوام ونصف في “الليجا”، حيث انضم إلى صفوف البارسا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013، وقام بتمديد عقده مع برشلونة حتى 2021، إلا أن روبينيو رحل بعد سنوات قليلة، لينتقل إلى صفوف إيه سي ميلان الإيطالي.