كريستيانو رونالدو يُعادل رقم ليونيل ميسي

مدريد/PNN- سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، هدفًا في مرمى نادي سيلتا فيجو من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 62 من المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من ريال مدريد، قالت إن البرتغالي كريستيانو بهذا الهدف أصبح يملك ثلاثة أهداف من ضربات حرة مباشرة هذا الموسم، معادلًا رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني.

وسجل كريستيانو رونالدو هذه الضربات الثلاث في مرمى سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، وفي مرمى أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وداخل مرمى سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت صحيفة ماركا، إحصائية قالت فيها إن كريستيانو رونالدو سدد 23 كرة ثابتة سجل منها 3، أما ليونيل ميسي سدد 25 ضربة ثابتة سجل منها 3 فقط.

المصدر: كووورة.