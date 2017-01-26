ترامب يوقع على تخفيض الدعم والانسحاب من منظمات دولية تدعم خطوات الفلسطينين الاحادية

وقال دانون ان على يجب على المجتمع الدولي أن يوضح للفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد أن السبيل الوحيد لتحقيق الحل هو عن طريق وقف الإرهاب والتحريض و وان الحل فقط ياتي عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.