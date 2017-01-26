ترامب يوقع على تخفيض الدعم والانسحاب من منظمات دولية تدعم خطوات الفلسطينين الاحادية

رام الله/PNN- ترجمة خاصة- قالت صحيفة نيويرك تايمز ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقع بالامس مرسوما امريكيا جاء فيه ان الولايات المتحدة الامريكية ستنسحب من اي منظمات او اتفاقيات دولية تدعم الخطوات احادية الجانب التي يقوم بها الفلسطينين في اطار مساعيهم لاقامة الدولة المستقلة، من خلال المنظمات الدولية وليس من خلال المفاوضات.
وبحسب الصحيفة سيوقع الرئيس الامريكي مرسومان اخران في نفس الاطار مما سيقلل انخراط الولايات المتحدة الامريكية في المنظمات الدولية او الاتفاقيات الدولية الصادرة عنها.
ويتضمن المرسوم وقف التمويل بشكل كامل لاي هيئة او منظمة دولية تعطي الفلسطينية صفة مراقب او عضو كامل للسلطة الفلسطينية.
من جهتها رحبت مصادر اسرائيلية في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلي بالمرسوم والقرار الامريكي مؤكدة انه سيمنع المسؤولين الفلسطينين من التوجه الى المنظمات الدولية.
كما يدعو مرسوم الرئيس الامريكي ترامب الى اعادة دراسة دعم الولايات المتحدة الامريكية لمنظمات مثل محكمة الجنايات الدولية ومنظمة اليونسكو وغيرها من المؤسسات الدولية الاخرى.
وقال ممثل اسرائيل في الجمعية العامة للامم المتحدة داني دانون ان هذه الخطوة خطوة مهمة في كبح جماح المسؤولين الفلسطينين الذين يواصلون التوجه الى الامم المتحدة ولا يريدون التفاوض مع اسرائيل.
وقال دانون ان على يجب على المجتمع الدولي أن يوضح للفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد أن السبيل الوحيد لتحقيق الحل هو عن طريق وقف الإرهاب والتحريض و وان الحل فقط ياتي عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.