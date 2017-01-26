ادعيس يستنكر قيام مستوطنين باداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى

رام الله/PNN- استنكر سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية قيام مستوطنين باداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى صباح اليوم في منطقة باب الرحمة .

واعتبر ادعيس تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الأونة الأخيرة في القدس تنذر بعواقب وخيمة لكونها تاتي ضمن مسلسل عنصري متواصل يظهر فيه مدى إستهتار الإحتلال الصهيوني بالمقدسات.

وحمل ادعيس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة داعياً جميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو أن تتابع جرائم الأحتلال ضد المقدسات وتمنع حدوثها مبيناً أن الصمت على هذه الجرائم يشجع على الإستمرار في تكرارها .

وطالب ادعيس علماء الأمة بالانتباه لما يجري في الأقصى من انتهاكات واعتداءات ممنهجة يمارسها الاحتلال في ظل الأحوال التي يعاني منها العالمين الإسلامي والعربي، والعمل بشكل جدي لوضع حد لهذه الممارسات التي تنذر بعواقب خطيرة على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي.

كما دعا ادعيس المواطنين الى ضرورة التواجد والرباط وشد الرحال الى المسجد الأقصى في كل يوم وخاصة في الأيام القادمة لافشال والتصدي لقطعان المستوطنين وممارساتهم الا اخلاقية .