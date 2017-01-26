ارتفاع أعداد شهداء انتفاضة القدس لـ 278 شهيداً

رام الله/PNN- أوضحت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن عدد شهداء انتفاضة القدس التي انطلقت في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2015، بلغ 278 شهيداً، بعد استشهاد الشاب حسين سالم أبو غوش (24 عاماً)، من مخيم قلنديا شمال القدس، بزعم نتيه تنفيذعملية دهس شرق رام الله، وتحتجز سلطات الاحتلال جثمانه.

وسجلت انتفاضة القدس 7 شهداء منذ مطلع العام الجاري 2017.

وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء خلال الإنتفاضة، حيث ارتقى على أرضها 78 شهيداً، تليها القدس بـ62 شهيداً، ثم رام الله حيث ارتقى منها 26 شهيداً، ثم جنين بـ 21 شهيداً، ثم نابلس بـ 20 شهيداً، ثم بيت لحم التي سجلت ارتقاء 16 شهيداً، ثم طولكرم التي سجلت 6 شهداء، يليها محافظة سلفيت بـ 4 شهيداً، وقلقيلية بـ 4 شهداء، والداخل المحتل بـ 3 شهداء، وآخريْن يحملون جنسيات عربية، فيما سجلت محافظات قطاع غزة ارتقاء 35 شهيداً.

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد خلال انتفاضة القدس، 79 طفلاً وطفلة أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، ما نسبته 29%،أصغرهم الطفل الرضيع رمضان محمد ثوابتة (3 أشهر) استشهد إثر اختناقه بالغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال على بلدته بيت فجار ببيت لحم، وآخرهم الطفل خالد بحر (15 عاماً) في الخليل.

وبلغ عدد النساء اللواتي استشهدن في انتفاضة القدس، 24 شهيدة، بينهنّ 12 شهيدات قاصرات أعمارهن لا تتجاوز الثامنة عشر عاماً، أصغرهم الطفلة رهف حسان ابنة العامين والتي ارتفت في قصف اسرائيلي على غزة.

وأكدت الدراسة على أن 80 % من عوائل الشهداء اعتمدت في عرفة خبر استشهاد ابنها على الاعلام، فيما عبر 86% عن عدم رضاهم عن المؤسسات التي تتابع الشهداء، بالإضافة إلى اتهام الاعلام بالتقصير في متابعة الشهداء.

وعن التوزيعه الفصائلية ظلت فئة المستقلين تزيد عن حاجز 60 % من أعداد الشهداء في المجمل العام، مع بلوغ نسب المنظمين من الشهداء بنحو 23 % تقريبا والباقي من أنصار الفصائل.

وقالت الدراسة أنه بالرغم من تسليم العديد من الجثامين التي كانت اسرائيل تحتجزهم، إلا أنه بقي 8 جثماناً لشهداء من انتفاضة القدس، آخرهم الشهيد فادي القنبر.

وأشار المركز إلى أن احصائياته اشتملت على ثلاثة شهداء غير مذكورة اسمائهم في قوائم وزراة الصحة، وهم الشهيد شادي مطرية من البيرة والشهيد نشأت ملحم من الداخل المحتل والشهيد خليل عامر من محافظة سلفيت.

وأوضحت أن شهيدين من مجمل الشهداء يحملون جنسيات عربية، وهما كامل حسن يحمل الجنسية السودانية، وسعيد العمر ويحمل الجنسية الأردنية.

مجمل الشهداء

بلغ عدد شهداء انتفاضة القدس 278 شهيداً، وهم:

الرقم الاسم العمر السكن تاريخ الاستشهاد

1 مهند شفيق محمد حلبي 19 البيرة 2015/10/03

2 فادي سمير مصطفى علون 19 العيسوية-القدس 2015/10/04

3 عبد الرحمن شادي خليل عبيد الله 13 مخيم عايدة-بيت لحم 2015/10/05

4 حذيفة عثمان راجح سليمان 18 بلعا-طولكرم 2015/10/05

5 امجد حاتم محمود الجندي 19 يطا-الخليل 2015/10/07

6 وسام جمال طالب فرج المنسي 20 مخيم شعفاط-القدس 2015/10/08

7 ثائر عبد السلام خضر أبو غزالة 19 كفر عقب-القدس 2015/10/08

8 محمد فارس عبد الله الجعبري 18 الخليل 2015/10/09

9 شادي حسام دولة 20 غزة 2015/10/09

10 احمد يحيى محمود الهرباوي 20 النصيرات-غزة 2015/10/09

11 عبد المجيد مجدي الوحيدي 20 جباليا-غزة 2015/10/09

12 حمودة هشام محمد محسن 18 خانيوس-غزة 2015/10/09

13 عدنان موسى احمد ابو عليان 23 خانيوس-غزة 2015/10/09

14 زياد نبيل زياد شرف 20 غزة 2015/10/09

15 احمد جمال محمد صلاح 25 مخيم شعفاط-القدس 2015/10/10

16 اسحق قاسم اسحق بدران 16 كفر عقب-القدس 2015/10/10

17 محمد سعيد عبد الكريم محمد علي 20 كفر عقب-القدس 2015/10/10

18 جهاد زايد سالم عبيد 20 دير البلح-غزة 2015/10/10

19 مروان هشام بربخ 13 خانيوس-غزة 2015/10/10

20 خليل عمر موسى عثمان 18 خانيوس-غزة 2015/10/10

21 ابراهيم احمد مصطفى عوض 27 بيت أمر-الخليل 2015/10/11

22 أحمد عبد الله محمد شراكة 14 مخيم الجلزون-رام الله 2015/10/11

23 نور محمد حسان 30 الزيتون-غزة 2015/10/11

24 رهف يحيى حسان عامين الزيتون-غزة 2015/10/11

25 مصطفى عادل بكر الخطيب 17 واد الجوز-القدس 2015/10/12

26 حسن خالد جبريل مهاني 15 بيت حنينا-القدس 2015/10/12

27 محمد نظمي محمد شيخ 23 قطنة-القدس 2015/10/12

28 بهاء محمد خليل عليان 23 جبل المكبر-القدس 2015/10/13

29 علاء داوود علي ابو جمل 33 جبل المكبر-القدس 2015/10/13

30 معتز ابراهيم حمدان زواهرة 28 مخيم الدهيشة-بيت لحم 2015/10/13

31 فادي علي احمد الدربي 30 الحي الشرقي-جنين 2015/10/14

32 باسل بسام راغب سدر 20 شعابه-الخليل 2015/10/14

33 احمد فتحي محمد ابو شعبان 23 حي راس العمود-القدس 2015/10/14

34 رياض ابراهيم اسماعيل شيخة 47 الجانية-رام الله 2015/10/15

35 اياد خليل محمود العواودة 26 دورا-الخليل 2015/10/16

36 ايهاب جهاد يوسف حنني 19 بيت فوريك-نابلس 2015/10/16

37 شوقي جمال جبر اعبيد 36 بيت لاهيا-غزة 2015/10/16

38 محمود حاتم محمد حميد 22 شرق الشجاعية-غزة 2015/10/16

39 يحيى عبد القادر فرحات 20 الشجاعية-غزة 2015/10/16

40 معتز احمد هاجس عويسات 16 جبل المكبر-القدس 2015/10/17

41 طارق زياد نعمان النتشة 16 خلة حضور-الخليل 2015/10/17

42 بيان ايمن فضل العسيلي 16 الغروز-الخليل 2015/10/17

43 فضل محمد عوض القواسمي 18 حارة الشيخ-الخليل 2015/10/17

44 مهند العقبي 21 النقب-الداخل 2015/10/17

45 عمر محمد محمود فقيه 19 قطنة-شمال غرب القدس 2015/10/17

46 هدى محمد درويش 65 العيسوية-القدس 2015/10/18

47 عدي هاشم مسالمة 24 بيت عوا-الخليل 2015/10/20

48 احمد شريف العبد السرحي 29 دير البلح-غزة 2015/10/20

49 حمزة موسى محمد عملة 24 بيت اولا-غرب الخليل 2015/10/20

50 بشار نضال جميل الجعبري 15 نمره-الخليل 2015/10/20

51 حسام اسماعيل جميل الجعبري 18 نمره-الخليل 2015/10/20

52 معتز عطا الله ابراهيم قاسم 22 العيزرية-القدس 2015/10/21

53 هاشم يونس هاشم العزة 51 تل الرميدة-الخليل 2015/10/21

54 محمود خالد محمود غنيمات 20 صوريف-الخليل 2015/10/22

55 يحيى هاشم كريرة 20 حي التفاح-غزة 2015/10/22

56 احمد محمد سعيد كميل 17 قباطية-جنين 2015/10/24

57 خليل حسن أبو عبيد 25 خانيونس-غزة 2015/10/24

58 دانيه جهاد حسين ارشيد 17 شارع السلام-الخليل 2015/10/25

59 رائد ساكت عبد الرحيم ثلجي 22 سعير-الخليل 2015/10/26

60 اياد روحي حجازي جرادات 19 سعير-الخليل 2015/10/26

61 سعد محمد يوسف الاطرش 19 سعير-الخليل 2015/10/26

62 عز الدين نادي ابو شخدم 18 الخليل 2015/10/27

63 شادي نبيل عبد المعطي قدسي 21 عيصي-الخليل 2015/10/27

64 همام عدنان يحيى اسعيد 22 ابو كتيلة-الخليل 2015/10/27

65 اسلام رفيق حماد عبيدو 22 تل الرميدة-الخليل 2015/10/28

66 فاروق عبد القادر محمد عمر سدر 19 قيزون-الخليل 2015/10/29

67 مهدي محمد رمضان المحتسب 23 جبل جوهر-الخليل 2015/10/29

68 نديم شقيرات 52 جبل المكبر-القدس 2015/10/29

69 قاسم محمود قاسم سباعنة 19 قباطية-جنين 2015/10/30

70 رمضان محمد فيصل ثوابتة 3 شهور بيت فجار -بيت لحم 2015/10/30

71 أحمد حمادة يونس اقنيبي 23 كفر عقب-القدس 2015/10/30

72 محمود طلال محمود نزال 17 قباطية-جنين 2015/10/31

73 فادي حسن عيسى الفروخ 29 سعير-الخليل 2015/11/01

74 احمد عوض محمد ابو الرب 16 قباطية-جنين 2015/11/02

75 ابراهيم سمير ابراهيم سكافي 22 نمرة-الخليل 2015/11/04

76 مالك طلال محمد الشريف 25 بئر المحجر-الخليل 2015/11/05

77 ثروت ابراهيم سليمان شعراوي 72 الخليل 2015/11/06

78 سلامة موسى محمد ابو جامع 23 خانيونس-غزة 2015/11/06

79 سليمان عادل محمد شاهين 22 البيرة 2015/11/08

80 رشا محمد حامد عويصي 24 حي القرعان-قلقيلية 2015/11/09

81 صادق زياد صادق غربية 16 صانور-جنين 2015/11/10

82 محمد عبد موسى علي نمر 37 العيسوية-القدس 2015/11/10

83 عبد الله عزام شعبان شلالدة 27 الخليل 2015/11/12

84 لافي يوسف مصطفى عوض 20 بدرس-رام الله 2015/11/13

85 حسن جهاد حسن سعده 21 حلحول-الخليل 2015/11/13

86 محمود محمد عيسى وادي 17 سعير-الخليل 2015/11/13

87 شادي فتحي جميل مطرية 22 البيرة – رام الله 14/11/2015

88 ليث أشرف علي أسعد 20 مخيم قلنديا-القدس 2015/11/16

89 احمد صبحي حسن ابو العيش 28 مخيم قلنديا-القدس 2015/11/16

90 محمد منير حسن صالح 24 عارورة-رام الله والبيرة 2015/11/17

91 محمود سعيد محمود عليان 19 عناتا-القدس 2015/11/19

92 شادي زهدي راتب عرفة 27 ضاحية سينجر-الخليل 2015/11/19

93 أشرقت طه أحمد قطناني 16 مخيم عسكر-نابلس 2015/11/22

94 شادي محمد محمود خصيب 31 البيرة-عين مصباح 2015/11/22

95 عصام احمد سلمان ثوابتة 34 بيت فجار-بيت لحم 2015/11/22

96 هديل وجيه عبد الحميد عواد 14 مخيم قلنديا-القدس 2015/11/23

97 احمد جمال محمد طه 16 قطنة-القدس 2015/11/23

98 علاء خليل صباح حشاش 16 مخيم عسكر-نابلس 2015/11/23

99 محمد اسماعيل محمد الشوبكي 20 مخيم الفوار-الخليل 2015/11/25

100 ابراهيم عبد الحليم يوسف داوود 16 دير غسانة-رام الله 2015/11/25

101 يحيى يسري حسن طه 19 قطنة-القدس 2015/11/26

102 سامر حسن مبدا سيريسي 51 جنين 2015/11/26

103 خالد محمود عبد المجيد جبرين 18 العروب-الخليل 2015/11/26

104 فادي محمد محمود خصيب 30 بيرنبالا-القدس 2015/11/27

105 عمر عرفات عيسى زعاقيق 20 بيت أمر-الخليل 2015/11/27

106 بسيم عبد الرحمن مصطفى صلاح 38 نابلس 2015/11/29

107 أيمن سميح حسن العباسي 17 سلوان-القدس 2015/11/29

108 مأمون رائد محمد فايز الخطيب 16 الدوحة-بيت لحم 2015/12/01

109 مرام رامز عبد حسونة 20 رفيديا-نابلس 2015/12/01

110 مازن حسن عربية 37 العيزرية-القدس 2015/12/03

111 طاهر مصطفى عبد المنعم فنون 19 جبل الرحمة-الخليل 2015/12/04

112 مصطفى فضل عبد المنعم فنون 15 جبل الرحمة-الخليل 2015/12/04

113 عبد الرحمن وجيه ابراهيم عبد المجيد 27 عابود-رام الله 2015/12/04

114 انس بسام عبد الرحيم حماد 21 سلواد-رام الله 2015/12/04

115 عمر ياسر فخري سكافي 21 بيت حنينا-القدس 2015/12/06

116 ايهاب فتحي زكريا مسودي 21 جبل الشريف-الخليل 2015/12/07

117 مالك أكرم محمود شاهين 19 مخيم الدهيشة-بيت لحم 2015/12/08

118 عبد الرحمن يسري زكريا مسودة 21 جبل الرحمة-الخليل 2015/12/09

119 عدي جهاد ارشيد الحسيني 24 شارع السلام-الخليل 2015/12/11

120 سامي شوقي احمد ماضي 40 دير البلح-غزة 2015/12/11

121 عيسى ابراهيم سلامة الحروب 56 دير سامت-الخليل 2015/12/11

122 عبد المحسن شاهر عبد المحسن حسونة 21 بيت حنينا-القدس 2015/12/14

123 احمد حسين علي جحاجحة 23 مخيم قلنديا-القدس 2015/12/16

124 حكمت فاروق حكمت حمدان 33 البيرة 2015/12/16

125 سماح عبد المؤمن احمد عبدالله 18 نابلس-عمورية 2015/12/17

126 عبد الله حسين احمد نصاصرة 15 بيت فوريك-نابلس 2015/12/17

127 محمد عبد الرحمن احمد عياد 21 سلواد-رام الله 2015/12/18

128 نشأت جمال عبد الرازق عصفور 34 سنجل-رام الله 2015/12/18

129 محمود محمد سعد الاغا 23 خانيونس-غزة 2015/12/18

130 عيسى ياسين يوسف عساف 21 مخيم قلنديا-القدس 2015/12/23

131 عنان محمد صالح حماد 20 مخيم قلنديا-القدس 2015/12/23

132 محمد زهران عبد الحليم زهران 22 سلفيت/كفر الديك 2015/12/24

133 اياد جمال عيسى دعيسات 25 يطا-الخليل 2015/12/24

134 وسام ناصر عبد الهادي ابو غويلة 20 مخيم قلنديا-القدس 2015/12/24

135 بلال عمر جمال زايد 25 مخيم قلنديا-القدس 2015/12/24

136 مهدية محمد ابراهيم حماد 39 سلواد-رام الله 2015/12/25

137 مصعب محمود محمد الغزالي 26 راس العمود-القدس 2015/12/25

138 هاني رفيق توفيق وهدان 23 الشجاعية-غزة 2015/12/25

139 ماهر زكي حسين جابي 56 رفيديا-نابلس 2015/12/26

140 محمد رفيق حسين سباعنة 23 قباطية-جنين 2015/12/27

141 نور الدين محمد عبد القادر سباعنة 17 قباطية-جنين 2015/12/27

142 يوسف ابو سبيخة البحيري 48 المغازي-غزة 2015/12/28

143 عز الدين عبد الله محمد رداد 21 صيدا-طولكرم 2015/12/30

144 حسن علي حسن البزور 21 رابا- جنين 2015/12/31

145 شادي محمود العبد غبيش 39 مخيم الجلزون – رام الله 2015/12/31

146 أحمد يونس أحمد كوازبة 17 سعير/الخليل 2016/01/05

147 خليل محمد عيسى وادي شلالدة 16 سعير/الخليل 2016/01/07

148 علاء الدين عبد محمد كوازبة 17 سعير/الخليل 2016/01/07

149 مهند زياد محمد كوازبة 20 سعير/الخليل 2016/01/07

150 أحمد سالم عبد المجيد كوازبة 21 سعير/الخليل 2016/01/07

151 نشأت محمد علي ملحم 31 عرعرة/ الداخل 2016/01/08

152 علي محمد عقاب علي محمد 20 جنين 2016/01/09

153 سعيد جودت سليم أبو الوفا 34 الزاوية-جنين 2016/01/09

154 سرور أحمد ابراهيم ابو سرور 19 مخيم عائدة-بيت لحم 2016/01/12

155 عدنان عايد حامد المشني 17 الخليل 2016/01/12

156 محمد احمد محمد كوازبة 22 سعير/الخليل 2016/01/12

157 موسى اسعد سلمان أبو زعيتر 31 جباليا/غزة 2016/01/13

158 مؤيد عوني محمد جبارين 19 سعير/الخليل 2016/01/14

159 هيثم محمود عبد الجليل ياسين 34 عصيرة الشمالية-نابلس 2016/01/14

160 محمد مجدي عزمي قيطة 25 خانيونس/غزة 2016/01/15

161 محمد عادل محمد ابو زايد 18 مخيم البريج/غزة 2016/01/15

162 وسام مروان محمد احمد قصاروه 21 مسلية-جنين 2016/01/17

163 خليل موسى عامر 19 سلفيت 18/01/2016

164 رقية عيد محمد عيسى ابو عيد 13 عناتا-القدس 2016/01/23

165 محمد نبيل محمد حسين حلبية 18 ابو ديس/القدس 2016/01/23

166 حسين محمد حسين ابو غوش 17 مخيم قلنديا-القدس 2016/01/25

167 ابراهيم اسامة يوسف علان 22 مخيم قلنديا-القدس 2016/01/25

168 امجد جاسر عوض ابو عمر 34 جماعين-نابلس 2016/01/31

169 احمد حسن عبد اللطيف توبة 17 كفرجمال-طولكرم 2016/02/01

170 أحمد ناجح عبد اللطيف ابو الرب 20 قباطية-جنين 2016/02/03

171 محمد احمد محمد كميل 19 قباطية-جنين 2016/02/03

172 احمد ناجح اسماعيل نصار 19 قباطيه-جنين 2016/02/03

173 هيثم اسماعيل محمد البو 14 حلحول-الخليل 2016/02/05

174 كامل حسن 32 سوداني الجنسية 2016/02/07

175 عمر يوسف اسماعيل ماضي الجوابرة 15 مخيم العروب-الخليل 2016/02/10

176 كلزار محمد عبد الحليم محمد عزمي العويوي 18 الخليل 2016/02/13

177 نهاد رائد محمد واكد 15 عرقة-جنين 2016/02/14

178 فؤاد مروان كمال واكد 15 عرقة-جنين 2016/02/14

179 نعيم احمد يوسف صافي العصا 17 العبيديه-بيت لحم 2016/02/14

180 منصور ياسر عبد العزيز شوامرة 19 القبيبه-شمال القدس 2016/02/14

181 عمر محمد احمد عمرو 20 القبيبه-شمال القدس 2016/02/14

182 عابد رائد عبد الله حامد 20 سلواد-رام الله 2016/02/19

183 خالد طارق يوسف طقاطقة 21 بيت فجار-بيت لحم 2016/02/19

184 محمد زياد محمد ابو خلف 20 كفر عقب-القدس 2016/02/19

185 قصي ذياب فؤاد ابو الرب 16 قباطية-جنين 2016/02/21

186 زينب علي حسن الرشايدة 55 عرب الرشايدة-بيت لحم 2016/02/23

187 ايمن محمد انيس جرادات 43 السيلة الحارثية-جنين 2016/02/24

188 محمود محمد علي شعلان 17 دير دبوان-رام الله 2016/02/26

189 عمر نايف حسن زايد 53 جنين 2016/02/26

190 اياد عمر محمود سجدية 21 مخيم قلنديا-القدس 2016/03/01

191 لبيب خلدون أنور عازم 17 قريوت-نابلس 2016/03/02

192 محمد هاشم علي زغلوان 17 قريوت-نابلس 2016/03/02

193 أماني حسني عبد الله سباتين 33 حوسان-بيت لحم 2016/03/04

194 فدوى احمد محمد ابو طير 50 ام طوبا-القدس 2016/03/08

195 فؤاد الكساف عبد الله ابو رجب التميمي 21 العيسوية-القدس 2016/03/08

196 بشار محمد عبد القادر مصالحه 21 حجة-قلقيلية 2016/03/08

197 عبد الرحمن محمود عبد الرحمن رداد 17 الزاوية –سلفيت 2016/03/08

198 محمد جمال محمود كالوتي 20 كفر عقب-القدس 2016/03/09

199 عبد الملك صالح عبد ابو خروب 19 كفر عقب-القدس 2016/03/09

200 احمد يوسف اسماعيل عامر 16 مسحة-سلفيت 2016/03/09

201 ياسين سليمان موسى ابو خوصة 10 بيت لاهيا-غزة 2016/03/12

202 اسراء سليمان موسى ابو خوصة 6 بيت لاهيا-غزة 2016/03/12

203 امير فؤاد نعيم الجنيدي 21 الخليل 2016/03/14

204 قاسم فريد عبد العزيز ابو عودة 31 الخليل 2016/03/14

205 يوسف وليد مصطفى طرايرة 18 بني نعيم-الخليل 2016/03/14

206 ناهد فوزي فايز مطير 21 مخيم قلنديا-القدس 2016/03/15

207 علي جمال محمد طقاطقة 19 بيت فجار-بيت لحم 2016/03/17

208 علي عبد الرحيم عبد الرحمن الكار 20 بيت فجار-بيت لحم 2016/03/17

209 محمود محمد احمد ابو فنونة 21 الخليل 2016/03/18

210 عبد الله محمد عايد فضل العجلوني 16 الخليل 2016/03/19

211 رمزي عزيز مصطفى القصراوي 21 الخليل 2016/03/24

212 عبدالفتاح يسري عبد الفتاح الشريف 20 الخليل 2016/03/24

213 ابراهيم محمد عثمان برادعيه 54 مخيم العروب-الخليل 2016/04/14

214 عبد الحميد ابو سرور 19 مخيم عايدة-بيت لحم 2016/04/20

215 مرام صالح حسن ابو اسماعيل 23 بيت سوريك –القدس 2016/04/27

216 ابراهيم صالح حسن طه 16 قطنة – القدس 2016/04/27

217 أحمد رياض عبد العزيز شحادة 36 بيتونيا – رام الله 2016/05/03

218 زينة عطية محمد العمور 59 خانيونس-حي الفخاري 2016/05/05

219 سوسن علي داوود منصور 18 بدو – القدس 2016/05/23

220 انصار حسام حفظي هرشة 25 قرين قفين-قضاء طولكرم 2016/06/02

221 جمال محمد مروح سلمان دويكات 19 بلاطة البلد-نابلس 2016/06/06

222 عريف شريف عبد الغفار جرادات 22 سعير – الخليل 2016/06/19

223 محمود رأفت محمود مصطفى بدران 15 بيت عو التحتا-رام الله 2016/06/21

224 المجد عبد الله عبد الله الخضور 18 بني نعيم-الخليل 2016/06/24

225 محمد ناصر محمود الطرايرة 16 الخليل 2016/06/30

226 وائل يوسف عبد الرحيم ابو صالح 38 طولكرم 2016/06/30

227 سارة داود عطا حجوج 27 بني نعيم –الخليل 2016/07/01

228 تيسير محمد مصطفى حبش 63 نابلس 2016/07/01

229 انور فالح انور سلايمة 22 مخيم شعفاط – القدس 2016/07/13

230 محيي محمد صدقي الطباخي 12 الرام – القدس 2016/07/19

231 مصطفى محمد عثمان برادعية 50 الخليل 2016/07/19

232 محمد جبارة احمد الفقيه 29 صوريف-الخليل 2016/07/27

233 رامي محمد زعيم علي العورتاني 31 نابلس- شارع عمر بن الخطاب 2016/07/31

234 محمد يوسف صابر أبو هشهش 17 الخليل 2016/08/16

235 نعيم يونس الشوامرة 44 الخليل 2016/08/16

236 ساري محمد أبو غراب 24 قباطية-جنين 2016/08/24

237 اياد زكريا محمد حامد 38 سلواد-رام الله 2016/08/26

238 مصطفى طلال حسن رشيد نمر 27 عناتا-القدس 2016/09/05

239 عبد الرحمن الدباغ 19 غزة 09/09/2016

240 لمى مروان محمد موسى 6 بيت لحم-الخضر 2016/09/10

241 فراس موسى محمد الخضور 17 الخليل-بني نعيم 2016/09/16

242 محمد ثلجي كايد ثلجي رجبي 15 الخليل 2016/09/16

243 محمد عبد الفتاح محمد السراحين 30 الخليل 2016/09/16

244 سعيد هايل العمرو 28 الاردن-الكرك 2016/09/16

245 حاتم عبد الحفيظ عبد الرحيم شلودي 25 الخليل 2016/09/17

246 مهند جميل أحمد الرجبي 20 الخليل 2016/09/19

247 أمير جمال احمد رجبي 16 الخليل 2016/09/19

248 عيسى سالم محمود طرايرة 15 الخليل 2016/09/20

249 ياسر ذياب حمدونة 40 جنين-يعبد 2016/09/25

250 نسيب ابو ميزر 28 كفر عقب-القدس 2016/09/29

251 مصباح أبو صبيح 39 سلوان/القدس 9/10/2016

252 أحمد أكرم نبهان 43 غزة أصيب خلال الفرقان 9/10/2016

253 علي عاطف الشيوخي 20 سلوان/القدس 12/10/2016

254 الطفل عبدالله مضيف 12 غزة 12/10/2016

255 رحيق شجيع يوسف 19 عصيرة الشمالية/نابلس 19/10/2016

256 محمود جمال عودة 25 قطاع غزة 20/10/2016

257 خالد بحر أحمد بحر 15 بيت أمر/الخليل 20/10/2016

258 محمد داوود 60 قلقيلية 26/10/2016

259 خالد احمد اخليل 23 الخليل 30/10/2016

260 محمد عبد الخالق تركمان 25 جنين 31/10/2016

261 معن ناصر الدين ابو قرع 23 رام الله 3/11/2016

262 رائد فؤاد حجة 38 برقة/نابلس 3/11/2016

263 أحمد مصطفى زيد 44 رام الله 9/11/2016

264 محمد أبو سعدة 26 غزة 18/11/2016

265 جهاد محمد خليل 48 نابلس 22/11/2016

266 محمد نبيل زيدان 16 القدس 25/11/2016

267 محمد جهاد حرب 18 قلقيلية 8/12/2016

268 حماد دخيل الشيخ 21 القدس 14/12/2016

269 أحمد حازم الريماوي 19 رام الله 17/12/2016

270 أحمد عثمان الخروبي 19 رام الله 21/12/2016

271 فارس زياد البايض 15 رام الله 23/12/2016

272 محمد أحمد الهسي 32 قطاع غزة 7/1/2017

273 فادي القنبر 28 القدس 8/1/2017

274 محمد الصالحي 32 نابلس 10/1/2017

275 قصي حسن العمور 17 بيت لحم 16/1/2017

276 نضال مهداوي 44 طولكرم 17/1/2017

277 يعقوب أبو القيعان 47 أم الحيران- الداخل المحتل 18/1/2017

278 حسين سالم أبو غوش 24 قلنديا- القدس 25/1/2017

أما في قطاع غزة فبلغت حصيلة الشهداء فيها 35 شهيداً، وهم:

الرقم الاسم العمر تاريخ الاستشهاد

1 شادي حسام دولة 20 9/10/2015

2 1. أحمد عبد الرحيم الهرباوي 20 9/10/2015

3 2. عبد الوحيدي 20 9/10/2015

4 3. الطفل محمد هشام الرقب 15 9/10/2015

5 4. عدنان موسى أبو عليان 22 9/10/2015

6 زياد نبيل شرف 20 9/10/2015

7 5. جهاد العبيد 22 10/10/2015

8 6. الطفل مروان هشام بربخ 13 10/10/2015

9 7. الطفل خليل عمر عثمان 15 10/10/2015

10 8. نور رسمي حسان 30 11/10/2015

11 الطفلة رهف يحيى حسان عامين 11/10/2015

12 شوقي عبيد 37 16/10/2015

13 يحيى فرحات 20 16/10/2015

14 محمود حاتم حميدة 22 16/10/2015

15 احمد السرحي 27 21/10/2015

16 يحيى هاشم كريرة 20 22/10/2015

17 خليل ابو عبيد 24 24/10/2015

18 سلامة موسى ابو جامع 23 6/11/2015

19 سامي ماضي 39 11/12/2015

20 محمود سامي الآغا 20 18/12/2015

21 هاني وهدان 22 25/12/2015

22 يوسف ابو سبيخة 48 28/12/2015

23 موسى زعيتر 23 13/1/2016

24 محمد ابو زايد 18 15/1/2016

25 محمد مجدي قيطة 26 15/1/2016

26 ياسين سليمان موسى ابو خوصة 10 2016/03/12

27 اسراء سليمان موسى ابو خوصة 6 2016/03/12

28 زينة عطية محمد العمور 59 2016/05/05

29 نائل سليمان صلاح 18 07/07/2016

30 عبد الرحمن الدباغ 19 09/09/2016

31 أحمد أكرم نبهان 43 9/10/2016

32 عبد الله نصر أبة مضيف 12 12/102016

33 محمود جمال عودة 25 20/10/2016

34 محمد أبو سعدة 26 18/11/2016

35 محمد أحمد الهسي 32 7/1/2017

التوزيع المكاني للشهداء

وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء خلال الإنتفاضة، حيث ارتقى على أرضها 78 شهيداً، تليها القدس بـ62 شهيداً، ثم رام الله حيث ارتقى منها 26 شهيداً، ثم جنين بـ 21 شهيداً، ثم نابلس بـ 20 شهيداً، ثم بيت لحم التي سجلت ارتقاء 16 شهيداً، ثم طولكرم التي سجلت 6 شهداء، يليها محافظة سلفيت بـ 4 شهيداً، وقلقيلية بـ 4 شهداء، والداخل المحتل بـ 3 شهداء، وآخريْن يحملون جنسيات عربية، فيما سجلت محافظات قطاع غزة ارتقاء 35 شهيداً.

الجثامين المحتجزة

ما تزال قوات الاحتلال تستخدم سياسة احتجاز جثامين الشهداء في محاولتها لوقف الانتفاضة، وبينت الاحصائية التي أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسيطيني، ان الاحتلال يواصل احتجاز 9 جثماناً.

الرقم الاسم العمر السكن تاريخ الاستشهاد

1 عبد الحميد ابو سرور 19 مخيم عايدة-بيت لحم 2016/04/20

2 المجد عبد الله عبد الله الخضور 18 بني نعيم-الخليل 2016/06/24

3 محمد ناصر محمود الطرايرة 16 الخليل 2016/06/30

4 محمد جبارة احمد الفقيه 29 صوريف-الخليل 2016/07/27

5 رامي محمد زعيم علي العورتاني 31 نابلس- شارع عمر بن الخطاب 2016/07/31

6 مصباح ابو صبيح 39 سلوان/القدس 9/10/2016

7 محمد نبيل زيدان 16 القدس 25/11/2016

8 فادي القنبر 28 القدس 8/1/2016

9 حسين سالم أبو غوش 24 قلنديا- القدس 25/1/2017