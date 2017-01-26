البراك يستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم

رام الله/PNN- استقبل النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه، اليوم الخميس، رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم، وبحث الطرفان آلية التعاون وضمان اجراءات محاكمة عادلة.

واطلع المستشار عماد سليم على سير العمل الذي تقوم به النيابة العامة وأهم التحديات التي تواجهها، إضافة إلى أهم انجازاتها.

وأشاد رئيس مجلس القضاء بالدور الذي تقوم به النيابة العامة والنقلة النوعية التي تشهدها وقطاع العدالة والقضاء في فلسطين، مشددا على أهمية التكامل والتعاون.

من جانبه أكد عطوفة النائب العام على العلاقة المتينة بين القضاء والنيابة العامة باعتبارهما شطري القضاء كسلطتي الحكم وسلطة التحقيق والاتهام، تكمل أحدهما عمل الأخرى.

وفي ختام الزيارة قام رئيس مجلس القضاء الاعلى بجولة تفقدية في المكاتب والادارات والنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام للاطلاع على سير العمل.