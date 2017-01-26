توقعات الابراج اليوم الخميس

حظك اليوم ماغي فرح الخميس 26-1-2017
برج الحمل
مهنياً: الحوار هو الطريق المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي.
عاطفياً: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.
صحياً: قد تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون. ألم تتعلم من دروس الماضي.
برج الثور
مهنياً: حاذر اي مواجهة فهذا اليوم يحمل اوضاعًا دقيقة وظروفاً تعاكسك. إبقَ متحفّظًا ولا تتخذ القرارات .
عاطفياً: علاقة قديمة تعود لتظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي.
صحياً: حاول أن لا تكبت غضبك وأحزانك بل عبر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة على نفسك.
برج الجوزاء
مهنياً: يطرأ أمر غير متوقع فكن حذراً وابق في حال ترقب حتى تنجلي الأمور تماماً.
عاطفياً: تفتح صفحة عاطفية اكثر روعة جمالاً. قد تعرف بداية قصة رومانسية او حلاًّ لمشكلة عاطفية سابقة.
صحياً: تجد حلولاً لمشاكلك الصحية التي تعانيها منذ مدة طويلة بفضل علاج بسيط.
برج السرطان
مهنياً: قد يخف التألق المهني أو يدعوك الفلك الى التصرف بجدية أكثر وعدم الاتكال على الحظ والمصادفات.
عاطفياً: تذكر أن للعائلة حقاً عليك ومكانة مهمة في حياتك، فتبادر إلى الاتصال بهم وإظهار الأسف بعد اعترافك أخيراً بأخطائك تجاههم.
صحياً: حماستك تبعث فيك الطاقة الإيجابينة وتمدك بالصحة لكن توقع مع هذا النشاط أن يليه التعب والإرهاق. خذ قسطاً من الراحة كي تسترد طاقتك.
برج الاسد
مهنياً: مشروع سفر تكتسب من خلاله مهارات إضافية وتتعرف إلى خبرات ومجالات جديدة عن طريق شخص من خارج محيطك المهني.
عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم الحب والإعجاب واللقاءات الاستثنائية ومغامرة لن تنساها طوال حياتك.
صحياً: بالإجمال صحتك هذا اليوم جيدة لكن عليك تجنب التوتر قدر المستطاع.
برج العذراء
مهنياً: لا تتدخل في مسائل لا تعنيك، رياح التغيير بدأت تعصف، وتنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه.
عاطفياً: لطّف الأجواء مع الشريك بعد الغضب الذي رافقك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن.
صحياً: من الأفضل ان تخصص وقتاً كافياً للراحة من عناء العمل ومشاكله.
برج الميزان
مهنياً: قد تتلقى عرضاً مغرياً يغيّر مجرى حياتك، لكنك تتردد قليلاً بانتظار توضيح بعض النقاط العالقة .
عاطفياً: تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية والنشاطات الخيرية، تعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت الرومنسية والشغف.
صحياً: قد تشعر ببعض التعب الجسدي على الأرجح يكون مصدره نفسياً .
برج العقرب
مهنياً: تحتاج لأن تقوم ببعض التصحيحا والتعديلات على وضعك المالي، لجهة التوفير والاستثمارات .
عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى مصالحة مع امرأة في المحيط كما إلى رومانسية تنشأ في المجال المهني .
صحياً: ركز على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية الأوميغا 3: مثل السلمون والسردين ، فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحارب الالتهابات .
برج القوس
مهنياً: قد تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لبعض الزملاء المقصرين.
عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة، والمرحلة المقبلة ستكون أفضل .
صحياً: يستحسن مراجعة الطبيب عند اللزوم، لكن لا داعي للقلق والخوف .
برج الجدي
مهنياً: ربما مررت بفترة تدريبية تخرج منها الآن بنتائج ما، وهذا ما يكون واضحًا ابتداءً من اليوم .
عاطفياً: يحمل هذا اليوم وهجاً عاطفياً كبيراً يجعلك متلألئلاً وتكون حياتك العائلية والشخصية في أفضل حالاتها.
صحياً: الجأ الى الانفراد بنفسك عند الضرورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية .
برج الدلو
مهنياً: قد تحدث بعض التغيرات في عملك، ما سيضعك أمام بعض المشاكل التي لا بد من حلها
عاطفياً: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي حارّ وبتمتين بعض الروابط، لكن حاذر المبالغة في اي شيء وملاحقة بعض العلاقات التي لا تنفعك.
صحياً: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة .
برج الحوت
مهنياً: قد يثير هذا اليوم بعض المشاكل العائلية أو مع بعض المقرّبين حتى منتصف الشهر المقبل.
عاطفياً: سعيك الدائم عن التطوّر في العلاقة العاطفية له غير نقطة إيجابية، وهذا يكون موضع ترحيب من قبل الشريك.
صحياً: تقوم ببعض الخطوات الصحية الناجحة وتشعر على أثرها بأنك حققت إنجازاً كبيراً