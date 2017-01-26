ارتفاع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء في الضفة خلال العام 2016

رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجل ارتفاعاً نسبته 1.29% خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 101.79 خلال العام 2016 ( سنة الأساس 2013=100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 1.25% خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 101.95 خلال العام 2016 ( سنة الأساس 2013=100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم، ارتفاعاً نسبته 0.95% خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 99.22 خلال العام 2016 ( سنة الأساس 2013=100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة، انخفاضاً مقداره 3.83% خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 107.47 خلال العام 2016 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف انشاء شبكات المياه، ارتفاعاً نسبته 0.68% خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 110.40 خلال العام 2016 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري، ارتفاعاً نسبته 0.46% خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 107.62 خلال العام 2016 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.61% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2016، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 103.02 مقارنة بـ102.39 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.61%، وأسعار الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.57%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.10% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية، ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2016، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 103.08 مقارنة بـ 102.56 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.61%، وأسعار الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.40%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم، ارتفاعاً نسبته 1.17% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2016، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم الى 100.93 مقارنة بـ 99.75 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.25%، وأسعار تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.07%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف الطرق

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2016، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.99 مقارنة بـ 107.96 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.60%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.14%، في حين سجلت أسعار تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.96%، وأسعار الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.24% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه، ارتفاعاً نسبته 0.46% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2016، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 111.49 مقارنة بـ 110.98 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.25%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 104.00 مقارنة بـ 102.72 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

أما على مستوى شبكات المياه، فسجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.14%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 114.89 مقارنة بـ 114.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2016، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 108.40 مقارنة بــ 108.32 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).