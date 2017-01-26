صيدم يستقبل الطالبة الكفيفة المبدعة أميرة أبو عرقوب

رام الله/PNN- استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، في مكتبه برام الله، اليوم، ضمن “برنامج على مقعد الوزير” الأسبوعي، الطالبة الجامعية الكفيفة المبدعة أميرة أبو عرقوب.

وأشاد صيدم بإصرار الطالبة أبو عرقوب والتي استطاعت رغم الإعاقة البصرية أن تتفوق في امتحان الثانوية العامة على مستوى الوطن، مؤكداً أن الوزارة ومن خلال هذا البرنامج على مقعد الوزير الأسبوعي ستسلط الضوء على الإبداعات الملهمة، وإيصال صوت الملهمين والمبدعين والعمل على تبني مثل هذه المبادرات المتميزة.

وقبيل اعتلاء مقعد الوزير، أعربت أبو عرقوب عن سعادتها وشكرها لمبادرة الوزير واهتمامه بها، متحدثة ً في الوقت ذاته، عن رغبتها في اكمال تعليمها الجامعي؛ لتصبح حسب قولها “دكتورة جامعية” في مجال الأدب الانجليزي؛ نظراً لشغفها بهذا التخصص وموهبتها أيضاً في كتابة الخواطر الأدبية.

ولم تخف أبو عرقوب فرحتها عندما مررت يدها لأول مرة فوق مجسم خشبي لخارطة فلسطين في مكتب الوزير، مؤكدةً أن الإرادة تدفعها لتحقيق أحلامها وطموحاتها لا سيما في ميدان العلم والمعرفة.

يذكر أن الطالبة أبو عرقوب في عامها الدراسي الأول، إذ تدرس الأدب الانجليزي – فرع الترجمة في جامعة بير زيت، وكانت قد قدمت امتحان الثانوية العامة عبر الحاسوب الناطق الخاص بذوي الإعاقة البصرية.