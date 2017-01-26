احذر تسخين هذه الأطعمة في الميكروويف

على الرغم من ارتفاع اسعاره إلا أن الميكروويف أصبح شيئًا أساسيًا في المطبخ وتبحث عنه السيدات، وذلك لسهولة استخدامه وتسخينه للطعام واختصاره للوقت، لكن كل مدى يتضح سلبيات الميكروويف والضرر الصحي للأطعمة بداية من التسمم الغذائي وأمراض القلب إلى الإصابة بالسرطان.

وهذا ليس بسبب الميكروويف ذاته بل لأن ههناك أطعمة معينة لا يجب خلطها معًا أو تسخينها بشكل غير تقليدي مما يجعلها تشكل خطرًا على صحة الإنسان، ونذكر 5 أطعمة الخطرة التي لا يجب تسخينها في الميكروويف، نقلًا عن “هافينجتون بوست”.

اللحوم المُصنّعة: أظهرت إحدى الدراسات أن تسخين اللحوم المصنعة مثل البرجر والسوسيس وغيرها يؤدي إلى إنتاج الكوليسترول المؤكسد الذي يسبب أضرار بالشرايين، والذي يتسبب في زيادة احتمالية الإصابة بأمراض الاوعية الدموية والقلب.

ويرجع ذلك إلى احتواء تلك اللحوم على مواد حافظة وكيميائية، تتحول عند تسخينها في الميكروويف إلى مواد سامة.

اللحوم النيئة: أجريت دراسة على 30 شخصًا لمعرفة مدى خطورة طهي اللحوم النيئة في الميكروويف، وأظهرت الدراسة أن 10 من الذين تناولوا لحومًا مطهوة في الميكروويف أصيبوا بتسمم غذائي.

بينما لم يصب الأشخاص الذين تناولوا لحومًا مطهوة على النار بأي مضاعفات خطيرة، ما يؤكد أن البكتيريا الموجودة على الدجاج واللحم النيء تبقى حية حتى بعد طهيها في المايكروويف.

الأرز: يحتوي الأرز على البكتيريا العصوية الشمعية، ولهذا فمن الأفضل تسخينه على النار، وذلك نظرًا لأن تلك البكترية العصوية تنتج جراثيم قادرة على مقاومة الحرارة، ما يجعلها تتكاثر بشكل كبير بعد إنتهاء تسخين الرز، وتحتوي البكتيريا على نسبة عالية من السموم، وتجعل الشخص عرضة للإسهال والغثيان والقيء.

الخضروات: تحتوي الخضروات على النترات وعندا تسخينها في الميكروويف تتحول إلى النيتروزامين والذي يؤدي للإصابة بالرسطان، ولهذا يُنصح بعدم تسخين الخضروات الطازجة والمطبوخة في الميكروويف.

الفلفل الحار: عن وضع الفلفل في الميكروويف لن يحدث له تغيرات ضارة، لكن إذا حدث ذلك فبمجرد فتح باب الجهاز فالمادة الكيميائة الحارة بالفلفل فتنتشر بشكل نفاذ.