المالكي: البدء بتنفيذ برنامج التعاون بين جمهورية المالديف ودولة فلسطين خلال الشهر القادم

رام الله/PNN- أعلن وزير الخارجية د. رياض المالكي ان برنامج التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية المالديف سيبدأ العمل على تنفيذه خلال الشهر القادم؛ حيث سيتضمن تنفيذ مشاريع ونشاطات في مجالات الصحة، الزراعة، التعليم، السياحة، الطاقة والتعاون في المجال الديني وغيره.

وأوضح المالكي ان وفداً برئاسة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي قد اختتم لقاءاته التنسيقية مع وزارات ومؤسسات جمهورية المالديف المعنية ببرنامج التعاون؛ حيث تم الاتفاق مع هذه الجهات الرسمية على ايفاد الخبرات الفلسطينية من اطباء متخصصين وخبراء في مختلف المجالات التنموية بما يعزز من بناء قدرات المؤسسات المالديفية.

واشار وزير الخارجية ان هذا البرنامج يأتي مكملاً للجهود الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية وبتعليمات الرئيس لتعزيز حضور دولة فلسطين على الساحة الدولية، بما يساهم في تقوية أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

الجدير بالذكر ان وزيري خارجية البلدين قد التقيا مؤخراً في كل من كوالالمبور وبالي واتفقا على البدء ببرنامج تعزيز المشاريع التنموية بين الطرفين، حيث ستقوم الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية، ومع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية المالديف بالعمل الفوري على البدء بالتنفيذ لضمان نجاح هذا التعاون المشترك.

وفي هذا السياق فقد عبر وزير الخارجية المالديفي والمسؤولين هناك عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها دولة فلسطين للمساهمة في تطوير عمل المؤسسات المالديفية في مختلف المجالات التنموية مقدرين عالياً تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي بهذا الخصوص.