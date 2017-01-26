نقابة صالونات التجميل والعناية بالبشرة تطلع المحافظ رمضان على تنظيم ” مهرجان عروس الشمال للمزيين “

جنين/PNN- أطلعت نقابة صالونات التجميل والعناية بالبشرة في المحافظة ، خلال لقاءها ، اليوم الخميس ، محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان على فعالية انطلاق ” مهرجان عروس الشمال للمزيين ” بحضور رئيس النقابة كمال أبو الرب ، وعدد من أصحاب الصالونات كلا من : نزار سمارة ، وجدان معالي ، بسمة عابد ، سوزان أبو الوفا ، وبهاء السلفيتي . ورئيس قسم العلاقات العامة بشرى تركمان .

ووجه أبو الرب دعوة للمحافظ رمضان لأن يكون تنظيم المهرجان تحت رعايته في شهر شباط المقبل في قرية حداد السياحية لكافة العالمين في فلسطين ، وبحضور أصحاب الصالونات في داخل أراضي الــ48 .