هيئة الأسرى تحذر من تردي الأوضاع الصحية لـ 19 أسيرا مريضا في مشفى الرملة

رام الله/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الخميس، أن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى القابعين فيما يسمى (مشفى الرملة)، تزداد خطورة في ظل مماطلة مصلحة السجون الإسرائيلية في تقديم العلاجات اللازمة لهم أو تحويلهم إلى مستشفيات مدنية لإجراء الفحوصات الطبية .

وقالت الهيئة، إن (19) أسيرا مريضاً يقبعون فيما يسمى مشفى الرملة، بينهم حالات مرضية صعبة للغاية، يتعرضون لسياسة إهمال طبي ممهنجة ومتعمدة .

وأضافت أن الأسرى هم، راتب حريبات، خالد الشاويش، عصام الأشقر، منصور موقدة، متوكل رضوان، معتصم رداد، بسام السايح، أمجد السائح، كتيبة الشاويش، ايمن الكرد، أسامة زيدات، يوسف نواجعة، اشرف أبو الهدى، جلال شراونة، خليل شراونة، احمد حامد، محمد ابو اسعد، احمد مطاوع، محمد بركات.

ولفتت، إلى أن الأسير محمد بركات يعاني من التهابات حادة بالكبد وتجرى له عملية تصفيه الأوساخ من الكبد 3 مرات يوميا ويتناول مضادات حيوية، فيما يعاني الأسير المقعد منصور موقده من التهابات بالمسالك البولية وانتفاخ بالأمعاء، كما يعاني الأسير بسام السائح من أوجاع بالمعدة وانتفاخ بالأمعاء وكذلك انتفاخ بالقدمين ويشعر بالهزل وضعف عام.

كما أوضحت أن الأسير اشرف أبو الهدى ما زال يعاني من انتفاخ بالخصيتين ولا يتناول سوى المسكنات، فيما يعاني الأسير محمد أبو اسعد كسر بعظم الفخذ الأيمن وأصبع باليد اليمنى ويعاني أيضا من الصرع، فيما يعاني كل من الأسير احمد حامد من تجلطات بالدم بالأطراف ويتناول مميع دم باستمرار، والأسير عصام الأشقر من ارتفاع بضغط الدم .

كما يعاني الأسير معتصم رداد، من مشاكل بالأمعاء والقلب والعظام ومن ضعف بالرؤية ومن التهابات بالمفاصل وطفح جلدي ومن الربو.

وحذرت الهيئة من خطورة استمرار هذه السياسة بحق المرضى القابعين هناك، لا سيما وأنهم يتعرضون لسلسلة من المضايقات المعيشية، كالحرمان من زيارة الأهل، ومنعهم من إدخال الملابس الشتوية وسوء الأطعمة المقدمة لهم كماً ونوعا .