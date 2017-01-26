الاحتلال يقتحم قرية بدرس غرب رام الله ويوقف بناء احد المنزل ويصادر معداته

رام الله/PNN- اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، قرية بدرس غرب محافظة رام الله، وطارد العمال اثناء قيامهم بالبناء في أحد المنازل بالقرية.

وبحسب المصادر المحلية فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله، وداهمت منزل المواطن عيسى محمد عبد الكريم. كما وقامت قوات الاحتلال بطرد عمال البناء في المنزل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال صادرت سيارة تحمل نوافذ الالمنيوم للمنزل،واعتقلت سائقها، وامرت بوقف البناء واعمال التشطيب للمنزل، الى جانب تصويرها للمنزل.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال صورت المنزل وهددت بهدمه منذ عام، كما احضر الاحتلال الجرافات قبل شهر لهدمه، لكن محامي من الداخل استصدر قرار سريع من المحكمه بوقف الهدم.