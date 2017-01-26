الأسير المريض محمد براش يعاني من الإعاقة وفقدان للسمع والرؤية

رام الله/PNN- أفاد محامي هيئة الأسرى كريم عجوة، اليوم الخميس، أن الأسير المريض محمد خميس براش، سكان مخيم الأمعري والمحكوم بالسجن المؤبد، ومعتقل منذ عام 2003 بعد إصابته بجروح بليغة بالرصاص عند اعتقاله، انه من ابرز الحالات المرضية الصعبة في السجون ويعاني من مشاكل صحية عديدة أبرزها الإعاقة وفقدان الرؤية والسمع وآلام بالصدر.

وقال عجوة أن الأسير براش فقد الرؤية في عينه اليسرى وانه بحاجة إلى ترميم للشبكية وزراعة قرنية، وان الأسير مبتور القدم اليسرى، وكان قد تم تركيب طرف صناعي له مكان الرجل المبتورة، ولا زال يعاني من وجود شظايا فيها، وانه بحاجة إلى إجراء عملية تنظيف وتركيب طرف صناعي من أخر يتلاءم وقدمه تصل تكلفته ل 45000 شيكل.

وأفاد المحامي عجوة انه الأسير براش يعاني من مشاكل في السمع وآلام بالصدر، وهو بحاجة إلى زراعة قرنية بالعين اليسرى.