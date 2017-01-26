النيابة العامة تنهي التحقيقات في جريمة مقتل المغدورين شهداء قوات الامن الفلسطيني الشهيد شبلي بني شمسة والشهيد محمود طرايرة

رام الله/ PNN- أنهت النيابة العامة التحقيقات في جريمة مقتل المغدورين شهداء قوات الامن الفلسطيني الشهيد شبلي بني شمسة والشهيد محمود طرايرة، وأحالت الملف الى المحكمة المختصة.

ووفق البيان” فإن النيابة العامة باشرت اجراءات التحقيق فور وقوع الجريمة بالكشف على جثة المغدورين وسماع الشهود، واستجواب المتهمين بالتهم الموجهة اليهم وفقا لوقائع الجريمة، وجمع الادلة والبينات، والقيام بإجراء الكشف على موقع الجريمة المتعلقة بقتل عناصر الامن بني شمسة وطرايرة، في البلدة القديمة بمدينة نابلس والتي وقعت بتاريخ 18/8/2016.

وبعد استكمال كافة التحقيقات في الجريمة، أنهت النيابة العامة التحقيق في الملفات المتعلق بالمغدورين بني شمسة وطرايرة، وتم اصدار قرارات ولوائح الاتهام من قبل وكيل النيابة المختص والمصادقة عليه من قبل النائب العام، تم احالة القضايا الى المحكمة المختصة، حيث تم تمديد توقيف كافة المتهمين الموقوفين على ذمة تلك القضايا حتى انتهاء اجراءات المحاكمة، وستعمل النيابة العامة على متابعة استكمال اجراءات المحاكمة بحق المتهمين امام المحكمة المختصة وصولا لادانتهم وايقاع أقصى العقوبة المقررة قانونا بحقهم.

وأكد النائب العام المستشار أحمد براك في هذا البيان على أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة الجرائم المرتكبة في ظل سيادة القانون الحاضن الطبيعي لدولة المؤسسات بإطار الجهود المشتركة للمؤسسة الأمنية وقوات الأمن الفلسطينية، التي تميزت بكفاءة الأداء ومهنية العطاء.