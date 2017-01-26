الخضري يوجه رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي الجديد “تاجاني” يدعوه لزيارة غزة والعمل لرفع الحصار عنها

غزة/PNN- وجه رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي الجديد أنطونيو تاجانيantonio tajani وضعه في صورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعاه لزيارتها والعمل لرفع الحصار الإسرائيلي عنها.

ودعا الخضري لتدخل مباشر وحاسم وسريع من البرلمان الأوروبي لإنقاذ حياة السكان في غزة، وفعل كل ما بوسعه ومساعدة الذين يعانون أشد المعاناة تحت وطأة الحصار.

ودعا، “تاجاني” إلى زيارة قريبة لغزة للاطلاع على واقع المعاناة والإغلاق والحصار الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال “القطاع يعاني في الفترة الأخيرة من تشديد إسرائيلي للحصار، والإغلاق والحرمان في كافة القطاعات بسبب السياسات والإجراءات الإسرائيلية”.

وشدد الخضري على أن إسرائيل ما تزال تفرض حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على غزة، وتغلق المعابر، باستثناء معبر كرم أبو سالم تفتحه بشكل جزئي وتفرض قوائم ممنوعات لمئات السلع الأساسية وتقييد دخول مواد البناء والمواد الخام، ومعبر بيت حانون/ايرز تفتحه لمرور بعض الحالات المرضية والتجار ومن خلاله تعتقل مرضى وموظفي مؤسسات دولية وتجار.

وأَضاف “هذه الخطوات الإسرائيلية مدروسة بعناية فائقة تهدف في مجملها لإعاقة أي إمكانية للتنمية ومفاقمة أزمات تطال كل القطاعات الحيوية، إلى جانب رفع معدلات الفقر والبطالة”.

وبين أن الاحتلال يعيق بشكل كبير دخول مواد البناء ومستلزمات ضرورية لقطاعات حيوية لغزة بحجج واهية، ما أعاق عملية اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي صيف عام 2014، حيث ما زال ٦٠ ألف مواطن مشردين عن بيوتهم، وحوالي ٦٠٪ من المنازل ما زالت مدمرة.