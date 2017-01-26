طولكرم: المبادرة الوطنية تنظم مظاهرة تضامنا مع أم الحيران ورفضا لنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة

طولكرم/PNN- شارك المئات من أبناء محافظة طولكرم واعضاء وقيادات حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مظاهرة دعت اليها الحركة ، امس الاربعاء، للتضامن مع ام الحيران ورفضا لسياسة التهجير والهدم التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في اراضي ال48.

وعبر المشاركون في المظاهرة عن رفضهم وتنديدهم لنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة وللسياسة الامريكية المنحازة الى اسرائيل.

وشارك الى جانب المئات من المتظاهرين الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي وقيادات فصائل العمل الوطني في المحافظة .

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي نحن هنا للتعبير عن النضال المشترك بين ابناء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده سواء كان في اراضي ال48 و الضفة والقدس وغزة ، معتبر ان الاحتلال الاسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر ويستهدف الجميع.

وأكد البرغوثي، ان ما حدث في ام الحيران من هدم للمنازل وتهجير للسكان هو نفس ما يحصل في الضفة الغربية بما فيها القدس وما حصل في قطاع غزة أثناء العدوان عام 2014.

وأشار البرغوثي، ان الاحتلال الاسرائيلي هو أسوء واطول احتلال عرفه التاريخ وهو احتلال احلالي يهدف الى سرقة الأرض وتهجير سكانها في أبشع عملية تطهير عرقي وتهجير عرفها التاريخ ، معتبرا ان التصاعد في الحرب الاستيطانية التي تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تؤكد الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال وتدمر فرص السلام وفكرة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واوضح البرغوثي، ان نقل السفارة الامريكية الى القدس مرفوض ويمثل خرقا صارخا للقوانين الدولية ويمثل انحيازا سافرا للاحتلال الاسرائيلي، وعدم نقلها يعتمد على مدى مقاومتنا لهذا الخرق للقانون الدولي، وكلما شعر الجانب الامريكي بان هنالك رفض ومقاومة فلسطينية لهذا القرار كلما ترددت الادارة الامريكية في تطبيق هذا القرار .

ودعا البرغوثي جميع ابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة والأراضي المحتلة والشتات الى الاستنفار والنهوض لمواجهة الاحتلال ومخاطر الاستيطان الاجرامي .

وقال القيادي في حركة المبادرة الوطنية في محافظة طولكرم الدكتور محمد العبوشي ان هذه الوقفة تؤكد تمسكنا جميعا بحقّنا في العيش بكرامة فى أرضنا ومقاومة هذا الاحتلال بكل اشكال المقاومة المشروعة.

واضاف لقد أتينا إلى هنا لنطلق صرخة مدوية ضد العنصرية، وضد القتل الذى يُمارس ضد ابناء شعبنا بدم بارد، وضد السياسة الامريكية المنحازة بالكامل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي .

وأشار العبوشي أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس ليس إلا صورة من صور تكريس الاحتلال وتحدٍ للقرارات الدولية، وأن مثل هذه القرارات ستصطدم مع إرادة الشعب الفلسطيني، وأن أبناء الشعب الفلسطيني سيبقون دائما بالمرصاد لكل هذه المؤامرات .