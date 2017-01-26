قراقع: الوضع الصحي للاسرى المرضى هو الاكثر قلقا ويخشى سقوط شهداء

رام الله/PNN- قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الوضع الصحي للمئات من الاسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي هو الاكثر قلقا وخطورة ، وانه يخشى من سقوط شهداء بسبب استمرار الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة للمرضى.

وأشار قراقع الى وجود 19 اسيرا مريضا يقبعون في مستشفى الرملة الاسرائيلي احوالهم الصحية تزداد سوءً، حيث أغلبهم من المشلولين والمعاقين والمصابين بامراض صعبة ومن الجرحى المصابين بالرصاص عند الاعتقال.

وذكر قراقع عددا من الاسرى المرضى من الحالات الخطيرة والتي حياتها اصبحت مهددة مثل الاسير منصور موقدة ويوسف نواجعة وبسام السايح وخالد الشاويش ومحمد نايف بركات ومحمد براش ومراد سعد والمتوكل رضوان وعلاء الهمص وناهض الاقرع ومعتصم رداد ويسري المصري ورياض العمور واحمد عواد، واشرف ابو الهدى وغيرهم من الحالات الصعبة.

وقال ان نسبة التجاوب في الافراجات المبكرة عن الاسرى المرضى تساوي صفر، حيث تتذرع سلطات السجون بأنها تقدم العلاجات للمرضى، وهذا يزيد من تفاقم الامراض في اجسامهم ويجعل حياتهم عرضة للخطر.

واقوال قراقع جاءت خلال زيارته للاسير المحرر عرفات الفسفوس في مخيم شعفاط والذي قضى 14 سنة بالسجون وبحضور المفتي محمد حسين ووفد من هيئة الاسرى.

ونقل الاسير الفسفوس معاناة الاسرى المرضى بالسجون ورسائلهم الى كل المؤسسات الحقوقية والطبية من اجل التحرك لإنقاذ حياتهم وتوفير العلاجات اللازمة لهم.