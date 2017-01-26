مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعقد اجتماعاً تربويا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

رام الله/PNN- عقدت مديرية التربية والتعليم/جنوب الخليل، اليوم الخميس، اجتماعا تربوياً وذلك في مركز شهداء دورا الثقافي لمناقشة مجموعة من المواضيع التربوية والاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 2017، وحضر الاجتماع مدير التربية والتعليم ا.فوزي أبو هليل والنائب الإداري أ.عبد الرحمن الدراويش ومديري ومديرات المدارس ورؤساء أقسام المديرية والمشرفين التربويين .

بداية تحدث رئيس قسم الإشراف أ.محمد رصرص عن أهم الانجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول مقدما تغذية راجعة عن سير العملية التربوية متمنياً الإفادة من نتائج الاختبارات الموحدة على مستوى المديرية والعناقيد والمدارس ودراستها وتحليلها وتعديل الخطط العلاجية.

من جهته تحدث أبو هليل عن هذا العام الدراسي والذي أطلق عليه من قبل معالي وزير التربية والتعليم العالي عام التحدي والتطوير متمنيا أن توحد الجهود من اجل أن يكون الفصل الدراسي القادم حافلاً بمجموعة من المبادرات والانجازات والإبداعات التي تتصف بالقوة والتميز والرقي والتحدي والإبداع.

كما استعرض أبو هليل مجموعة من المواضيع الهامة التي تركز مجملها على تطوير العملية التربوية وتعزيز المنهاج الفلسطيني الجديد ،وخطة دمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام،والنشاط الحر وإضافة حصة خاصة به ،وبرنامج التعافي والتمكن من المهارات الأساسية ،امتحان الدراسة الثانوية العامة ( الانجاز)،ومدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة،ودورة التهيئة للمعلمين الجدد ،وزيارات المعلمين الجدد وخطة المتابعة والتقييم لهم،خطة تدفئة المدارس داعيا إلى الاهتمام بهذه الموضوع من اجل إيجاد بيئة محفزة للطلبة.

وتابع أبو هليل حديثه حول رياض الأطفال وتبني الوزارة منهاجا موحدا لها بحيث تكون هذه المرحلة إلزامية لكافة الأطفال ،حاثا مديري المدارس على إعطاء التعليم الالكتروني اهتماما خاصا في سبيل تفعيل الرقمنة في الغرف الصفية ،متحدثا عن أهمية كشف إمكانيات الطلبة والخروج بمبادرات إبداعية وان تشارك المدرسة بالمسابقات والبرامج المطروحة ،ومتحدثا عن أن المدارس تحتوي على قصص نجاح كثيرة يجب أبرازها وتعميمها لكي تعم الفائدة .

وفي نهاية كلمته تمنى أبو هليل فصلاً دراسيا حافلا بالعطاء والانجاز والتميز والإبداع ،في حين ناقش الدراويش مجموعة من القوانين والأنظمة الإدارية التي يجب الالتزام والعمل بها ،وتم فتح باب النقاش لمديري ومديرات المدارس وتم الرد على جميع استفساراتهم وتوضيحها .