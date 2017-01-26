الخارجية: فلسطين تتعالى عن استفزازات نتنياهو الأخيرة وشروطه غير التفاوضية

رام الله/PNN- خرج علينا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس وكعادته بـ “مزحة جديدة”، عندما أفصح عن شروطه للتفاوض مع الجانب الفلسطيني، وليس شروطه للحل، بمعنى أنه من ناحية نظرية، فان الحل الممكن معه قد يكون مقروناً أيضا بشروط إضافية أخرى علاوةً على تلك الشروط التي لا تستحق حتى الرد. لكن إذا ما نظرنا إلى أبعادها فنرى أنها أولاً، تأتي في سياق الشروط المسبقة المرفوضة اصلاً من حيث المبدأ، كما أن نوع ومضمون هذه الشروط تؤكد على عدم وجود رغبة أو نية لدى نتنياهو وحكومته للتفاوض قبل الوصول للحل عندما يلقي بمثل هذه الشروط المستحيلة. تؤكد الوزارة على رفضها القاطع لهذه الشروط المسبقة، التي تكشف مجددا أن نتنياهو لا يريد مفاوضات ولا يريد سلاماً ولا حلاً مع الفلسطينيين بمثل تلك الشروط التي تفتقت عبقريته عنها، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع في العالم، ويدرك خلفياته ومعانيه التعجيزية. ان تلويح نتنياهو باشتراطات مسبقة للعودة للمفاوضات، تعكس رغبته في افشال أي جهد تفاوضي دولي.

وتسألت الوزارة: هل يتوقع نتنياهو أن نضاهيه بشروط تعجيزية غير تفاوضية، ليقول للعالم أن الفلسطينيين يضعون شروطا تعجيزية مسبقة أمام المفاوضات؟؟. إن دولة فلسطين تحترم القانون الدولي وتتمسك به دوماً وستبقى كذلك، وتطالب بنفاذه وانفاذه على الحالة في فلسطين، منطلقين أساسا من قرار التقسيم الذي وضع أسس قيام دولة اسرائيل الى جانب دولة فلسطين، وتدعو الى التمسك به واعتباره اساسا للحل ومنطقاً للتفاوض، معززين موقفنا بخطاب السيد الرئيس التاريخي الذي ألقاه في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر الماضي.

نتوقع من المجتمع الدولي رفع الغطاء عن دولة الإحتلال، وكشف حقيقتها المعروفة للجميع، كما ونطالبه بوقف تستره على جرائم الإحتلال المستمرة وإنتهاكاته للقانون الدولي، آملين من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والانسانية للوقوف أمام مثل هذه التصريحات، التي تكشف حقيقة موقف نتنياهو وحكومة إسرائيل من المفاوضات وحل الدولتين.