إصابة عدد من المواطنين بحالات تلوث من مياه مستوطنة “كتسيير” قرب برطعة

وبحسب المصادر المحلية أن مياه المجاري القادمة من مستوطنة “كتسيير” تسكب وبشكل متعمد داخل نبعة المياه الموجودة في القرية.

وأشار إلى أن جمعية برطعة التعاونية أجرت فحوصات على مياه المنازل، وتبين وجود تلوث، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات التلوث، موضحا أنه تم إبلاغ سلطات الاحتلال من خلال تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة، للتدخل لوضع حد لهذا التسرب.