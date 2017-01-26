بحث سُبل تعزيز التعاون بين بلدية بيتونيا وجهاز الاحصاء

رام الله/PNN- بحث رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة اليوم مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض تعزيز التعاون المشترك خاصة في البيانات والمؤشرات الاحصائية .

من جانبه، أشاد دولة بالدور الذي يقوم به جهاز الاحصاء مؤكدا على الدور التكاملي من أجل جمع البيانات الاحصائية لما له من أثر ايجابي لاتخاذ القرارات الخاصة بالعمل .

من جانبها أكدت العوض، على عمق العلاقة بين الجانبين ، موضحةً ان تعزيز التعاون مع بلدية بيتونيا من شأنه ان يُعطي مُخرجات جيدة لعمول الاحصاء خاصة في التعداد العام للعام 2017.

واتفق الطرفين خلال اللقاء على ضرورة الاستمرارية في عقد اللقاءات ومتابعة سير العمل على ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بالحدود الخاصة لمدينة بيتونيا اضافة الى التعداد العام 2017.