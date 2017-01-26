الأسيران القدومي والدغمة يعيشان أوضاع صحية صعبة في سجن رامون

رام الله/PNN- كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف النصاصرة، أن الأسيرين أحمد القدومي (36 عاما) من قلقيلية، وعمار الدغمة من محافظة خان يونس في قطاع غزة، الموجودان في سجن رامون، ويعيشان ظروف صحية صعبة، نتيجة الامراض المتعددة التي يعانيان منها، وتعرضهما للإهمال الطبي المتعمد.

وأوضح النصاصرة ان الأسير القدومي يعاني من مرض الديسك وعصب المعدة، وفمه بدون أسنان، بالإضافة الى مشاكل في النظر، وأنه يفتقد للإهتمام الحقيقي من الناحية العلاجية، وأن عيادة السجن لم تقدم له الحد الأدنى من العلاج.

أما الأسير فؤاد الدغمة بين النصاصرة أنه مكث يوم في مستشفى سوروكا نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم إستئصال غظروف من العمود الفقري، والجرح لا زال مفتوحا ويسبب آلام حادة، وإرتفاع في درجات الحرارة، ويعيش حاليا على الأبر والمسكنات.

يذكر ان الأسير القدومي معتقل منذ 6/12/2002، ومحكوم ستة عشر عاما ونصف، والأسير الدغمة من غزة ومحكوم خمسة عشر عاما ونصف.