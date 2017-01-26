جوّال ترعى النشاطات الثقافية في مؤسسة محمود درويش للعام 2017

رام الله/PNN- وقع في متحف محمود درويش د. زياد أبو عمرو، رئيس مؤسسة محمود درويش و عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس، اتفاقية لرعاية الأنشطة الثقافية التي تنفذها مؤسسة محمود درويش من قبل شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)، ونصت الاتفاقية على رعاية الأنشطة الثقافية التي تنفذها المؤسسة على مدار العام 2017.

وأكد زياد أبو عمرو على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم النشاط الثقافي، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تقوم به مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال تحديدا في هذا المجال، وعبر عن أمله بأن تتعزز مساهمة الشركات الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم النشاطات والفعاليات الثقافية في فلسطين وفقا لسياسات تنظم هذه العملية بشكل بناء، وتصب في التوجهات الحضارية التي تمثل القيم الإنسانية والتعددية.

وأوضح أبو عمرو أن توجهات مؤسسة محمود درويش تتلخص بدعم وتنمية قيم الإبداع والحرية والفكر النقدي والوعي الموضوعي، ومواجهة الظلم والاستبداد والعنصرية ومقاومة التعصب، انحيازا للرسالة التي كرّس الشاعر محمود درويش حياته وإبداعه من أجلها.

ومن جانبه عبر العكر عن اعتزازه بصرح ومتحف الشاعر الكبير محمود درويش، وقال إنه تأسس ليليق بتاريخ الراحل الذي ترك بصمة كبيرة في العالم تحمل معها فلسطين إلى كل مكان، وأضاف” نحن هنا اليوم لتوقيع اتفاقية دعم لرعاية الأنشطة الثقافية التي ستقام في مؤسسة محمود درويش لدعم المثقفين والمبدعين والكتاب والشعراء الفلسطينيين.

وأشار العكر إلى دعم مجموعة الاتصالات لقطاع الثقافة من خلال تنفيذ عدة مبادارت وبرامج لدعم وإثراء هذا القطاع، منها جائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع،وقال “كان لدعمنا المشاريع الثقافية على مدار السنوات الماضية الأثر الكبير في إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني للحفاظ على الهوية التراثية والثقافية الوطنية”.

وأضاف العكر إن الحفاظ على التراث والهوية الفلسطينية والتمسك بهما يشكلان تحدياً كبيراً لنا كفلسطينين، وذلك لإثبات جذورنا على هذه الأرض المقدسة وعكس الصورة الحضارية الإيجابية على المستوى العالمي، مشدداً على أهمية المساهمة في تطوير قطاع الثقافة من خلال صقل مواهب المبدعيين ودعمهم، وتشجيع المبادارت الشابة في مجال الشعر والأدب وغيرها من المجالات ذات الصلة.