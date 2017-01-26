انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.34%

وأغلق مؤشر القدس على 522.08 نقطة، منخفضا 1.76 نقطة عن جلسة تداول الأمس مدفوعا بتراجع قطاع البنوك، والخدمات المالية بنسبة 0.70%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، واستقرار مؤشر قطاع الصناعة، وارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، والتأمين بنسبة 0.40%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 182 ألف سهم في 105 صفقات، وجرى فيها تداول أسهم 14 شركة، انخفض فيها سهم 6 شركات، وارتفع سهم شركتي التأمين الوطنية والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات التي انخفض سهمها كانت الاتحاد للإعمار والاستثمار، والبنك الإسلامي العربي، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبنك فلسطين، وبنك القدس، والفلسطينية للكهرباء.

واستقر سهم شركات بيرزيت للأدوية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، والبنك الوطني.