نادي عصيرة الشمالية يشكل فرق كشفية

نابلس/PNN- اعلنت اللجنة الكشفية لنادي عصيرة الشمالية الرياضي عن اقتراب تشكيل فرق كشفية لمختلف الاعمار ولكلا الجنسين بعد الانتهاء من اعمال اللجان المختلفة في النادي وذلك ايمانا منها باهمية العمل الجماعي والشراكة المجتمعية لدى كافة ابناء البلدة.

وستم تسجيلها في جمعية الكشافة الفلسطينية لتمثيل عصيره الشمالية في مختلف الفعاليات والانشطة الداخلية والخارجية . واكدت اللجنة عن اجراء الترتيبات اللزمة لذلك وسيتم الاعلان عن الية الانتساب للفرقة والشروط اللازمة لذلك خلال الاسبوعين القادمين، واضافت بانه سيتم تشكيل مجلس قيادة الفرقة من اعضاء النادي ومختصين في المجال الكشفي من ابناء عصيرة الشمالية وخارجها وذلك لادارة الفرقة تحت راية نادي عصيرة الشمالية الرياضي .

وتهيب اللجنة بجميع احبائنا واخواننا بدعم وتشجيع هذه الخطوة الهامة لما لدور الكشافة من اهمية في صقل المواهب وتنمية الافكار وبث روح التنافس والروح الرياضية لدى المشاركين .

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