الإعلان عن جدول مباريات مرحلة الإياب من الدوري النسوي العام

القدس/PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم،اليوم الخميس، عن جدول مباريات الأسبوع الأول والثاني والثالث من مرحلة الإياب للدوري النسوي العام للموسم 2016/2017، والذي يقام برعاية من بنك فلسطين، وفيما جدول المباريات:

الأسبوع الأول

التاريخ الساعة الملعب الفريق الثاني الفريق الأول 02/02/2017 17:00 الخضر الديار أرثوذكسي بيت ساحور 02/02/2017 17:00 ماجد اسعد البيرة السرية

الأسبوع الثاني

التاريخ الساعة الملعب الفريق الثاني الفريق الأول 09/02/2017 17:00 ماجد اسعد الديار البيرة 09/02/2017 17:00 الخضر السرية أرثوذكسي بيت ساحور

الأسبوع الثالث