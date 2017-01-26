الإعلان عن جدول مباريات مرحلة الإياب من الدوري النسوي العام

القدس/PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم،اليوم الخميس، عن جدول مباريات الأسبوع الأول والثاني والثالث من مرحلة الإياب للدوري النسوي العام للموسم 2016/2017، والذي يقام برعاية من بنك فلسطين، وفيما جدول المباريات:
الأسبوع الأول
|التاريخ
|الساعة
|الملعب
|الفريق الثاني
|الفريق الأول
|02/02/2017
|17:00
|الخضر
|الديار
|أرثوذكسي بيت ساحور
|02/02/2017
|17:00
|ماجد اسعد
|البيرة
|السرية
الأسبوع الثاني
|التاريخ
|الساعة
|الملعب
|الفريق الثاني
|الفريق الأول
|09/02/2017
|17:00
|ماجد اسعد
|الديار
|البيرة
|09/02/2017
|17:00
|الخضر
|السرية
|أرثوذكسي بيت ساحور
الأسبوع الثالث
|التاريخ
|الساعة
|الملعب
|الفريق الثاني
|الفريق الأول
|16/02/2017
|17:00
|ماجد اسعد
|الديار
|السرية
|16/02/2017
|17:00
|الخضر
|أرثوذكسي بيت ساحور
|البيرة