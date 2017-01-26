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الإعلان عن جدول مباريات مرحلة الإياب من الدوري النسوي العام

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القدس/PNN- أعلنت  لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم،اليوم الخميس، عن جدول مباريات الأسبوع الأول والثاني والثالث من مرحلة الإياب للدوري النسوي العام للموسم 2016/2017، والذي يقام برعاية من بنك فلسطين، وفيما جدول المباريات:

الأسبوع الأول

التاريخ الساعة الملعب الفريق الثاني الفريق الأول
02/02/2017 17:00 الخضر الديار أرثوذكسي بيت ساحور
02/02/2017 17:00 ماجد اسعد البيرة السرية

 

الأسبوع الثاني

التاريخ الساعة الملعب الفريق الثاني الفريق الأول
09/02/2017 17:00 ماجد اسعد الديار البيرة
09/02/2017 17:00 الخضر السرية أرثوذكسي بيت ساحور

 

الأسبوع الثالث

التاريخ الساعة الملعب الفريق الثاني الفريق الأول
16/02/2017 17:00 ماجد اسعد الديار السرية
16/02/2017 17:00 الخضر أرثوذكسي بيت ساحور البيرة

 

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